В Бурятии ускорилась инфляция

В ноябре годовая инфляция в Бурятии ускорилась до 5,3% после 5,2% в октябре, что заметно выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) и России. Основное влияние оказали федеральные факторы: ослабление рубля, снижение валового сбора отдельных сельхозкультур. Региональными проинфляционными факторами являлись ухудшение качества урожая овощей открытого грунта и сокращение предложения тепличных овощей, сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.







источник - Нацбанк Бурятии



Подорожание в годовом выражении огурцов и ускорение роста цен на помидоры стало следствием увеличения издержек тепличных комплексов, обусловленного ослаблением рубля (импортные семена, посадочный материал, средства защиты растений). В регионе дополнительное влияние оказало сокращение поставок тепличных овощей из Китая, что связано с установлением властями КНР квот на перемещение грузов через границу с РФ.





В ноябре годовая инфляция в целом по России увеличилась на 0,43 п.п., до 4,42%. Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен на краткосрочном горизонте компенсируется данными факторами. К ним в том числе относятся факторы со стороны предложения, включая намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм, а также проявление вторичных эффектов, связанное с ростом инфляционных ожиданий. В этих условиях воздействие разовых проинфляционных факторов на динамику цен может иметь более продолжительный характер. По мере того, как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.





В ноябре годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 7,5% после 7,1% в октябре. Продолжилось ускорение роста цен на подсолнечное масло и сахар из-за сокращения собранного в этом году в России урожая подсолнечника и сахарной свеклы. В свою очередь, такая динамика цен на сахар способствовала увеличению темпов прироста цен на кондитерские изделия.Выросли цены в республике на хлеб и хлебобулочные изделия. Причиной стало увеличение издержек хлебопекарных предприятий в связи с повышением оптовых цен на муку основными поставщиками из регионов Сибирского федерального округа (на фоне их ожиданий высокой стоимости пшеницы в конце года)Дождливая погода в период сбора овощей открытого грунта вызвала ухудшение качества урожая. Это привело к повышенным издержкам овощеводческих хозяйств при подготовке продукции к закладке на хранение или к реализации. В результате в условиях высокого спроса со стороны торговых сетей, а также соседних регионов ДФО заметно увеличились темпы прироста цен на картофель. В ноябре они составили около 24%.Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 4,2% в октябре до 4,4% в ноябре. Ослабление рубля повлекло повышение ценовой динамики товаров с высокой зависимостью от импорта, в частности, бытовой техники и электроники, средств связи. Однако относительно слабый спрос на такие товары в период пандемии коронавируса оказывал сдерживающее влияние на динамику цен и препятствовал более заметному их повышению. А вот на автомобили спрос оставался высоким, что наряду с ослаблением рубля привело к ускорению роста цен. В большей мере это касалось подержанных импортных автомобилей — в ноябре средняя цена на них увеличилась к предыдущему месяцу почти на 9%.Продолжившееся увеличение темпов прироста цен на медикаменты вызвано действием совокупности факторов: ослабления рубля, повышенного спроса на определенные группы лекарств в период пандемии коронавируса, возникших временных проблем с их поставками.Годовой прирост цен (тарифов) на услуги замедлился до 3,2% после 3,5% в октябре. Основной вклад в замедление внесла динамика цен на оздоровительные услуги и услуги проживания в гостиницах. Представители этого сегмента услуг в ноябре снизили цены для привлечения клиентов на фоне слабого спроса из-за второй волны коронавируса. В результате уменьшились годовые темпы прироста цен на услуги гостиниц, а проживание в домах отдыха стало дешевле, чем в прошлом году.Годовая инфляция в ДФО в ноябре 2020 года увеличилась до 4,5% после 4,2% в октябре. Основным региональным проинфляционным фактором в ноябре стало снижение объема поставок овощей из-за действия ограничительных мер при пересечении границ с Китаем. При этом сохранилось влияние федеральных краткосрочных факторов, таких как эффект переноса валютного курса и ухудшение эпидемической ситуации.