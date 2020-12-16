Растут объёмы добычи угля и производства одежды
Промышленное производство в Бурятии в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года выросло на 16,3 %. С января по ноябрь по сравнению с прошлым годом рост составил 7%, сообщает Бурятстат.
Позитивную динамику в январе-ноябре 2020 года продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, добывающие предприятия, а также обрабатывающие производства (рост к аналогичному периоду прошлого года на 27,2 %, 13,7 % и 6,7 % соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом, паром и теплом в январе – ноябре 2020 года показатели ниже соответствующего уровня прошлого года на 8,6 %.
- Рост промышленного производства с января по ноябрь наблюдался по таким видам экономической деятельности как производство пищевых продуктов, добыча угля, производство одежды, производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования, производство мебели, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья, - сообщили в Бурятстате.
В Бурятии выросло промышленное производство
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