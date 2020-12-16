 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Бурятии выросло промышленное производство

В Бурятии выросло промышленное производство
Экономика,  Фото:Бурятстат
Растут объёмы добычи угля и производства одежды

Промышленное производство в Бурятии в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года выросло на 16,3 %. С января по ноябрь по сравнению с прошлым годом рост составил 7%, сообщает Бурятстат.

Позитивную динамику в январе-ноябре 2020 года продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, добывающие предприятия, а также обрабатывающие производства (рост к аналогичному периоду прошлого года на 27,2 %, 13,7 % и 6,7 % соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом, паром и теплом в январе – ноябре 2020 года показатели ниже соответствующего уровня прошлого года на 8,6 %.

- Рост промышленного производства с января по ноябрь наблюдался по таким видам экономической деятельности как производство пищевых продуктов, добыча угля, производство одежды, производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования, производство мебели, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья, - сообщили в Бурятстате.



промышленное производство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выросло промышленное производство
В Бурятии выросло промышленное производство
Экономика, 16.12.2020
Растут объёмы добычи угля и производства одежды
Через Бурятию вывезли 33 тонны рогов в Китай
Через Бурятию вывезли 33 тонны рогов в Китай
Экономика, 16.12.2020
В Польшу отправились несколько шкур медведя
Названа сумма финансирования первого бурятского телеканала
Названа сумма финансирования первого бурятского телеканала
Экономика, 15.12.2020
Сейчас идёт отбор кадров на телеканал «Буряад ТВ»
Эксперты выяснили, на сколько дней туристы задерживаются в Улан-Удэ
Эксперты выяснили, на сколько дней туристы задерживаются в Улан-Удэ
Экономика, 15.12.2020
Компанию Улан-Удэ в этом списке составил Симферополь
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют 60 км дороги
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют 60 км дороги
Экономика, 14.12.2020
Ремонт пройдёт на трассе «Улан-Удэ-Романовка-Чита»
Через Улан-Удэ провезли три миллиона яиц для Монголии
Через Улан-Удэ провезли три миллиона яиц для Монголии
Экономика, 11.12.2020
За неделю на станции Улан-Удэ досмотрено 519 тонн животноводческой продукции
Минстрой России предрекает удешевление жилья в Бурятии
Минстрой России предрекает удешевление жилья в Бурятии
Экономика, 11.12.2020
Бурятия стала единственным приятным исключением в стране по ценам на жильё
Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 вошёл в «золотую сотню»
Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 вошёл в «золотую сотню»
Экономика, 10.12.2020
Авиазавод неизменно побеждает на «100 лучших товаров России»  
Бурятия получит новую технику для восстановления лесов
Бурятия получит новую технику для восстановления лесов
Экономика, 09.12.2020
На эти нужды планируется выделить более 35 млн рублей  
В Бурятии хватило денег на освещение половины улицы
В Бурятии хватило денег на освещение половины улицы
Экономика, 08.12.2020
Местные жители недоумевают, почему так вышло
Стало известно, сколько жители Бурятии хранят на банковских счетах
Стало известно, сколько жители Бурятии хранят на банковских счетах
Экономика, 08.12.2020
На депозитах жителей лежит сумма, практически равная бюджету Бурятии
В Бурятии за год отремонтировали 305 километров дорог
В Бурятии за год отремонтировали 305 километров дорог
Экономика, 07.12.2020
В Бурятии подвели итоги дорожного строительства за 2020 год
Новый мост в Улан-Удэ могут сдать раньше срока
Новый мост в Улан-Удэ могут сдать раньше срока
Экономика, 03.12.2020
Третий мост через Уду должен решить проблему городских заторов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^