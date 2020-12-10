Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 вошёл в «золотую сотню»

Авиазавод неизменно побеждает на «100 лучших товаров России»
Многофункциональный вертолёт Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода стал лауреатом федерального этапа 23-го всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Продукция награждена почётным дипломом «Золотая сотня», как вошедшую в первую сотню лучших товаров и услуг России 2020 года, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.
- Предприятие гордится высокой оценкой, которая была дана многоцелевому вертолёту Ми-171А2. Он сочетает в себе уникальный опыт эксплуатации машин типа Ми-8/17 и современные технические решения, обладает высочайшим уровнем безопасности, максимально отвечает всем требованиям мирового рынка. Его высокие характеристики подтверждает оценка экспертов, - отметил управляющий директор У-УАЗ, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Леонид Белых.
Среди преимуществ вертолёта были отмечены использование современных технологий и оборудования на при его изготовлении, высококвалифицированный персонал, внедрение принципов бережливого производства. В ходе конкурса были также отмечены развитая инфраструктура и менеджмент У-УАЗ.
Кроме того, региональная конкурсная комиссия по качеству Бурятии отметила почётным знаком «Отличник качества» начальника конструкторского бюро стандартизации и нормоконтроля службы главного конструктора Улан-Удэнского авиационного завода Нину Лазареву как победителя конкурса «Лучший стандартизатор/ответственный по качеству Республики Бурятия 2020 года».
С 2010 года неизменным лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» был зарекомендовавший себя во всем мире вертолёт Ми-171 производства У-УАЗ. (2010-2018). В 2014 году вертолёт Ми-171 получил высшую награду конкурса – приз «Гордость Отечества».
В 2019 году предприятие впервые выдвинуло для участия во всероссийской программе «100 лучших товаров и услуг России 2019 года» новый вертолёт Ми-171А2 в номинации «Продукция производственно-технического назначения», где он стал лауреатом федерального этапа конкурса.
Вертолёт Ми-171А2 обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях. Воздушное судно оснащено новыми двигателями с цифровой системой управления, эффективной несущей системой с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Применение на вертолёте Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17-1, сделанного по принципу «стеклянной кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс, и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счёт применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолёта.
Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 вошёл в «золотую сотню»
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