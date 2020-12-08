На депозитах жителей лежит сумма, практически равная бюджету Бурятии
По состоянию на 1 ноября 2020 года, жители Бурятии (только физические лица, без учёта юрлиц) хранили на банковских вкладах 70 млрд рублей. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
К слову, доходы бюджета Бурятии на 2021-й год планируются в объёме 72,5 миллиардов рублей.
В целом по стране отмечена тенденция закрытия рублёвых и валютных депозитов. РИА Новости сообщает, что за год с небольшим в стране вынесли из банков 15 миллиардов долларов. Объём таких вкладов — на минимуме за девять лет.
В Бурятии же обратная картина. По сравнению с 1 ноября 2019 года остатки по вкладам жителей Бурятии увеличились на 7,5 млрд рублей.
- Мы видим, что, несмотря на снижение ставок по вкладам, интерес граждан к этому финансовому продукту сохраняется. За 2019 год вклады в Бурятии выросли на 12%, с января по октябрь 2020 года — почти на 4%, — отметила руководитель регионального подразделения Банка России Наталья Эйрих.
По-прежнему жители республики отдают предпочтение рублёвым депозитам. За 12 месяцев остатки на таких счетах выросли на 13% — до 64 млрд рублей. Вклады в иностранной валюте снизились на 3% — до 5,8 млрд рублей в рублёвом эквиваленте.
Максимальная сумма страхового возмещения по вкладам в банках (в случае отзыва у него лицензии) составляет 1,4 млн рублей. С 1 октября 2020 года предусмотрен повышенный лимит — 10 млн рублей, который действует в некоторых случаях. Например, если вкладчик получил крупную сумму в наследство, по решению суда, в результате продажи квартиры и в ряде других ситуаций. Увеличенная страховка действует три месяца с момента перечисления денег на депозит.
Стало известно, сколько жители Бурятии хранят на банковских счетах
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