Муйский район Бурятии преображается благодаря «Народному бюджету»

Укрепление береговой линии реки Муя на участке паромной переправы также долгие годы являлось насущной потребностью сельского поселения. На относительно небольшую сумму из «Народного бюджета» удалось выполнить достаточно большой объём работ по грейдерованию подъезда к паромной переправе. Прибрежная парковка для автомашин была расширена, был укреплён склон и построен новый добротный забор, ограждающий приусадебный участок усть-муйца Гарипова. Грунт, осыпающийся со склона на проезжую часть дороги, ведущей от переправы в посёлок, создавал постоянные помехи.







В рамках «Народного бюджета» Муйский район Бурятии получил почти три млн рублей. Напомним, инициативу выделения бюджета, который распределялся народным голосованием, президент России Владимир Путиным выдвинул в январе на заседании Совета по местному самоуправлению. Государственная Дума позже приняла соответствующий федеральный закон.Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей. Голосование проходило на сайте народныйбюджет03.рф, где каждый желающий мог внести предложения о том, что нужно сделать в их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе. Всего за время голосования, которое проводилось в июне, от жителей республики поступило свыше 50 тысяч предложений.Жители Муйского района также решали, на что будут потрачены средства.В Таксимо люди предлагали установить детские площадки во всех микрорайонах, переоборудовать старый ангар в спортивный зал, организовать бесплатный каток, построить скалодром. Звучали идеи про введению раздельного сбора мусора или бурения скважины в районе СМП-670 для улучшения качества питьевой воды.- Хочу, чтобы в моем любимом посёлке занялись наконец-то электроэнергией. Потому что уже надоело на протяжении 15-20 лет испытывать неудобства с постоянным отключением электроэнергии на 3-4, а то и больше часов. Постоянно происходят какие-то «поломки», которые устраняют, но никак не устранят, - предлагал местный житель.Многих жителей райцентра волновали проблемы полноценного досуга и благоустройства Таксимо. Здесь предлагали построить большой кинотеатр, парк для отдыха, обустроенный велодорожками.Одни вносили предложения о создании набережной в черте посёлка, строительстве скейт-парка для подростков, ликвидации несанкционированных свалок и сноса нежилых домов. Другие хотели «спасти от заболачивания озеро Баранчеевское и создать там зону отдыха для населения».Помимо этого, были предложения построить дацан и организовать приют для бездомных животных.- Убрать домашних животных (коров, коз, лошадей) с улиц посёлка. Тогда можно будет засадить посёлок цветами и сделать на центральной площади фонтан с арками под озеленение, установить клумбы на земле и на стойках с цветами по посёлку, заняться озеленением не только постоянного посёлка, но и временного, - высказывались таксимовцы.Также местных жителей волновала разбитая поселковая дорога. Здесь много лет делался только «ямочный» ремонт. Небольшие «заплатки» на дороге быстро выходили из строя.«Обновление дорожного полотна во всем посёлке. Ямочный ремонт не эффективен, требуется полностью обновить дороги…», «Яма на яме! Это даже не ямы, а воронки после бомбёжки…», «Одни дыры в асфальте, можно колёса в них оставить!», - возмущались жители Таксимо, высказывая свои пожелания по реализации «Народного бюджета».На въезде в Таксимо также предлагали установить весовую плату за перевозимый груз, которую затем использовать на ремонт и содержание дороги.По результатам голосования в бюллетень был включен ремонт аварийных участков автомобильной дороги на 2 млн. 340 тысяч. На эту сумму с ООО УК «РЭМ» был заключён договор, по которому подрядчик отремонтировал самые «убитые» участки дорожного полотна. Это 35 метров по улице Магистральная, 24,2 - по ул. Еловая и 30 -ть по Сосновой.В Северомуйске большинством голосов было выбрано приобретение уличных спортивных тренажёров на сумму 258 тысяч. Шесть тренажёров будут установлены на уличной спортивной площадке весной, когда оттает грунт.- По «Народному бюджету» дорогу подправили. Закупили оборудование для Северомуйска, построили в Северомуйске дорогу, которая годами не строилась. Наконец-то, дело с мёртвой точки сдвинулось, благодаря «Народному бюджету», - прокомментировал «Байкал-Daily» первый заместитель руководителя администрации Виктор Пинтаев.Виктор Пинтаев вспоминает: когда водители впервые проехали по новенькой дороге, они говорили, что испытали «три минуты счастья».- Многие годы ямы не давали покоя водителям. Они там образовывались из-за того, что под дорожным полотном проходит теплотрасса. Подрядчик сделал основательное укрепление по всем правилам, и в результате местные жители получили участки качественного дорожного полотна. Подрядчики основательно эту дорогу сделали, - добавил Виктор Пинтаев.В Иракинде люди хотели решить давнюю социальную проблему – они просили построить в отдалённом горном посёлке детский сад. Однако было выделено лишь 172 тысячи рублей. Этих средств хватило только на реализацию второго предложения – укомплектование детской площадки. С учётом затянувшихся торгов, оборудование ожидается к середине декабря, а установка качелей, уличных тренажёров и теневого навеса начнётся только весной. На эти цели из местного бюджета выделены дополнительные средства.- В двух посёлках: Северомуйске и Иракинде, проект реализуется в начале следующей весны, - пояснила «Байкал-Daily» начальник отдела культуры и архивов Ольга Колесникова, - Поздно поступило оборудование.Жители посёлка Муя просили благоустроить свои родные места и приобрести уличный тренажёр. Реализация предложений на сумму 27 тысяч (в Муе) и 157 тысяч (в Усть-Муе) завершилась в конце октября.- В посёлке Муя старое поселковое кладбище находится в центре, его ограждение давно требует ремонта. Поэтому средства «Народного бюджета» пришлись как нельзя кстати, - пояснила Ольга Колесникова.- Благодаря «Народному бюджету» в Муйском районе произошли значительные перемены. Селяне убедились, что их мнения и голос важны для благоустройства родных посёлков, - говорят местные власти.