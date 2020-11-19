На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» цистерну с керосином

Экономика, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На авиазаводе проводились пожарно-тактические учения



На Улан-Удэнском авиационном заводе прошли пожарно-тактическое учения. По легенде, в результате нарушения технологического процесса и правил пожарной безопасности загорелась цистерна с керосином.



- Такие тренировки мы проводим ежегодно на различных площадках завода. Основная цель учений – совершенствование тактического мышления и практических навыков начальствующего состава в управлении силами и средствами на пожаре, - отметил руководитель учений заместитель начальника 5-ой пожарно-спасательной части Антон Пойлов.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что цель учений достигнута. Уровень подготовки сотрудников завода и личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона оценивается на «удовлетворительно».





