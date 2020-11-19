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На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» цистерну с керосином

На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» цистерну с керосином
Экономика,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На авиазаводе проводились пожарно-тактические учения

На Улан-Удэнском авиационном заводе прошли пожарно-тактическое учения. По легенде, в результате нарушения технологического процесса и правил пожарной безопасности загорелась цистерна с керосином.

- Такие тренировки мы проводим ежегодно на различных площадках завода. Основная цель учений – совершенствование тактического мышления и практических навыков начальствующего состава в управлении силами и средствами на пожаре, - отметил руководитель учений заместитель начальника 5-ой пожарно-спасательной части Антон Пойлов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что цель учений достигнута. Уровень подготовки сотрудников завода и личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона оценивается на «удовлетворительно».


учения МЧС Улан-Удэнский авиазавод
 
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