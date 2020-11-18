Жители Бурятии чаще всего «убегают» в Иркутск и к морю

Что касается миграции внутри самой республики, то наибольший прирост населения наблюдался по Иволгинскому району (1684 человек), Тарбагатайскому району (499 человек), городу Северобайкальск (196), Заиграевскому району (189).





С января по сентябрь Бурятию покинули 10 676 человек. Прибыло в республику при этом10 737 новых жителей. Об этом говорится в новом исследовании Бурятстата.Чаще всего жители Бурятии переезжали в соседний Иркутск. Также по-прежнему популярен переезд поближе к морю, в тёплый Краснодарский край.Также покидают Бурятию ради Ленинградской области (в основном Санкт-Петербурга), Москвы и Московской области, Калининграда. Любопытно, что 28 человек перебрались в Ставропольский край.В Бурятию же чаще всего перебираются жители Сибирского федерального округа, в лидерах Иркутская область. По Дальневосточному округу в бесспорных лидерах среди тех, кто переезжает в Бурятию, Забайкальский край.