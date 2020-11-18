 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

17 ноября

Популярное

Жители Бурятии чаще всего «убегают» в Иркутск и к морю

Жители Бурятии чаще всего «убегают» в Иркутск и к морю
Экономика,  Фото:pixabay.com
Представлена новая статистика миграции населения Бурятии

С января по сентябрь Бурятию покинули 10 676 человек. Прибыло в республику при этом
10 737 новых жителей. Об этом говорится в новом исследовании Бурятстата.

Чаще всего жители Бурятии переезжали в соседний Иркутск. Также по-прежнему популярен переезд поближе к морю, в тёплый Краснодарский край.

Также покидают Бурятию ради Ленинградской области (в основном Санкт-Петербурга), Москвы и Московской области, Калининграда. Любопытно, что 28 человек перебрались в Ставропольский край.

В Бурятию же чаще всего перебираются жители Сибирского федерального округа, в лидерах Иркутская область. По Дальневосточному округу в бесспорных лидерах среди тех, кто переезжает в Бурятию, Забайкальский край.

Что касается миграции внутри самой республики, то наибольший прирост населения наблюдался по Иволгинскому району (1684 человек), Тарбагатайскому району (499 человек), городу Северобайкальск (196), Заиграевскому району (189).




миграция населения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион
В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион
Экономика, 17.11.2020
Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор  
Недорогая машина доступна каждой четвёртой семье в Бурятии
Недорогая машина доступна каждой четвёртой семье в Бурятии
Экономика, 17.11.2020
Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по доступности покупки автомобилей
Монголия закрыла границу с Бурятией
Монголия закрыла границу с Бурятией
Экономика, 16.11.2020
Пропускать граждан через границу будут по предварительной договорённости
В 128 квартале Улан-Удэ построят дорогу
В 128 квартале Улан-Удэ построят дорогу
Экономика, 14.11.2020
По проекту назначены публичные слушания
В Бурятии объявили о закрытии всех ТРЦ и кафе
В Бурятии объявили о закрытии всех ТРЦ и кафе
Экономика, 14.11.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям и озвучил крупные ограничительные меры
Под Иркутском строят новую школу почти на 1300 детей
Под Иркутском строят новую школу почти на 1300 детей
Экономика, 13.11.2020
Строительство обошлось более чем в миллиард рублей
В Улан-Удэ не стали экономить на главной ёлке
В Улан-Удэ не стали экономить на главной ёлке
Экономика, 13.11.2020
Новогодняя ёлка будет намного выше прошлогодней
В Бурятии реализованы 12 мероприятий в рамках дальневосточной субсидии
В Бурятии реализованы 12 мероприятий в рамках дальневосточной субсидии
Экономика, 11.11.2020
В 2020 году в республике по указу президента планируется полностью выполнить 30 мероприятий
В Бурятии появились ещё одни «дорожные весы»
В Бурятии появились ещё одни «дорожные весы»
Экономика, 11.11.2020
В пригородном районе начал работать новый автоматический пункт весогабаритного контроля
В Бурятии посчитали снижение валового регионального продукта
В Бурятии посчитали снижение валового регионального продукта
Экономика, 10.11.2020
Причиной спада в экономике назвали коронавирус
В Бурятии подсчитали количество бухгалтеров
В Бурятии подсчитали количество бухгалтеров
Экономика, 10.11.2020
Также названа их средняя зарплата
В Бурятии вновь подорожали квадратные метры
В Бурятии вновь подорожали квадратные метры
Экономика, 10.11.2020
Минстрой утвердил рыночную стоимость недвижимости в республике, которая растёт на глазах
Пассажиропоток на ВСЖД сократился почти на четверть
Пассажиропоток на ВСЖД сократился почти на четверть
Экономика, 10.11.2020
Снизились как перевозки в электричках, так и поездами дальнего следования
В Бурятии повысят зарплаты учителям
В Бурятии повысят зарплаты учителям
Экономика, 10.11.2020
Глава Бурятии поручил, чтобы повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^