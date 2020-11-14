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В 128 квартале Улан-Удэ построят дорогу

В 128 квартале Улан-Удэ построят дорогу
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
По проекту назначены публичные слушания

В 128 квартале Улан-Удэ планируется построить новую автомобильную дорогу. Пока проект находится на стадии согласования.

По информации сайта «ОВОС: общественные слушания» назначены общественные обсуждения (в форме слушаний) на 1 декабря, место – комитет городского хозяйства.

- Местонахождения объекта: города Улан-Удэ, Октябрьский район, 128 квартал, вокруг земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:034425:9; 03:24:034425:17; 03:24:034425:22; 03:24:034425:23 и 03:24:034425:21, - говорится в документации. 
дороги дорожный ремонт
 
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