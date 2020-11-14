В 128 квартале Улан-Удэ построят дорогу

По проекту назначены публичные слушания



В 128 квартале Улан-Удэ планируется построить новую автомобильную дорогу. Пока проект находится на стадии согласования.



По информации сайта «ОВОС: общественные слушания» назначены общественные обсуждения (в форме слушаний) на 1 декабря, место – комитет городского хозяйства.



- Местонахождения объекта: города Улан-Удэ, Октябрьский район, 128 квартал, вокруг земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:034425:9; 03:24:034425:17; 03:24:034425:22; 03:24:034425:23 и 03:24:034425:21, - говорится в документации.

