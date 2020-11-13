Под Иркутском строят новую школу почти на 1300 детей

Экономика, Фото: правительство Иркутской области, irkobl.ru

Строительство обошлось более чем в миллиард рублей



Школу в посёлке Маркова в пригороде Иркутска сдадут в эксплуатацию в конце декабря. 12 ноября её строительство проинспектировал губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Игорь Кобзев осмотрел актовый зал, бассейны, спортзал, столовую будущего учебного заведения. Там идут отделочные работы, они выполнены на 80%. Также специалисты завершают отделку фасада, ведут благоустройство территории. Все материалы закуплены и находятся на строительной площадке.



Каждый день на объекте работает 280 человек, в течение недели их количество будет увеличено до 320. Также привлечено 54 бойца студенческих стройотрядов.



Объект планируется завершить к концу декабря.



Строительство школы в рабочем посёлке Маркова было начато в 2018 году. На эти цели было направлено более одного миллиарда рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Учебное заведение рассчитано на 1275 мест. Учиться в нём будут дети из населённых пунктов пригорода Иркутска - Лугового, Юго-Западного, Маркова.



- Эта школа является стратегически важным объектом для жителей Марковского муниципального образования. Сейчас более 600 детей отсюда учатся в учебных заведениях Иркутска. Скоро они смогут перейти в новую школу. Я вижу, что здесь активно идут работы. Рисков затягивания нет. В следующем году здесь начнётся учебный процесс. Этот объект находится на моём постоянном контроле, в следующий раз я приеду сюда через неделю и хочу встретиться с родительским комитетом, - сказал Игорь Кобзев.

