Строительство обошлось более чем в миллиард рублей
Школу в посёлке Маркова в пригороде Иркутска сдадут в эксплуатацию в конце декабря. 12 ноября её строительство проинспектировал губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Игорь Кобзев осмотрел актовый зал, бассейны, спортзал, столовую будущего учебного заведения. Там идут отделочные работы, они выполнены на 80%. Также специалисты завершают отделку фасада, ведут благоустройство территории. Все материалы закуплены и находятся на строительной площадке.
Каждый день на объекте работает 280 человек, в течение недели их количество будет увеличено до 320. Также привлечено 54 бойца студенческих стройотрядов.
Объект планируется завершить к концу декабря.
Строительство школы в рабочем посёлке Маркова было начато в 2018 году. На эти цели было направлено более одного миллиарда рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Учебное заведение рассчитано на 1275 мест. Учиться в нём будут дети из населённых пунктов пригорода Иркутска - Лугового, Юго-Западного, Маркова.
- Эта школа является стратегически важным объектом для жителей Марковского муниципального образования. Сейчас более 600 детей отсюда учатся в учебных заведениях Иркутска. Скоро они смогут перейти в новую школу. Я вижу, что здесь активно идут работы. Рисков затягивания нет. В следующем году здесь начнётся учебный процесс. Этот объект находится на моём постоянном контроле, в следующий раз я приеду сюда через неделю и хочу встретиться с родительским комитетом, - сказал Игорь Кобзев.
Под Иркутском строят новую школу почти на 1300 детей
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