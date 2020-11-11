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В Бурятии появились ещё одни «дорожные весы»

В Бурятии появились ещё одни «дорожные весы»
Экономика,  Фото:egov-buryatia.ru
В пригородном районе начал работать новый автоматический пункт весогабаритного контроля

Новый автоматический пункт весогабаритного контроля начал работать на автодороге Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск в Заиграевском районе Бурятии.

- Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автодорог регионального и местного значения является одной из основных задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется по указу президента России Владимира Путина, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

С 16 ноября в течение трёх месяцев «дорожные весы» будут работать в тестовом режиме. Все данные о проезде транспортных средств будут размещены на сайте ГКУ «Бурятрегионавтодор». В период тестирования водителям большегрузов предоставлено право самостоятельно протестировать пункт весогабаритного контроля и проверить правильность данных, указываемых в накладных грузоотправителями.

Такие комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

О нарушениях водители будут проинформированы с помощью специальных табло.

Прежде чем установить модули с высокочувствительными датчиками, дорожники отремонтировали прилегающие к ним участки дорог, уложили асфальтобетонное покрытие, смонтировали опоры для оборудования и освещения. Были установлены барьерное ограждение, дорожные знаки. Датчики позволяют взвешивать автомобиль в движении, датчики измерения осевой нагрузки и расстояния между осями. На опорах размещены модули измерения скорости, габаритов, распознавания государственного регистрационного знака и камера фотофиксации, а также модули внутрисистемного взаимодействия и связи.

До конца 2024 года на автомобильных дорогах в Бурятии должны появиться семь подобных «дорожных весов». Три из них уже размещены.

Так, в 2018 году на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево Курумкан – Новый Уоян на 71-м км вблизи селе Ангыри и на 162 км вблизи села Турка в Прибайкальском районе построено два автоматических пунктов весогабаритного контроля.

В 2019 году по зафиксированным здесь нарушениям весогабаритного контроля Центр автоматической фотофиксации административных правонарушений УГИБДД вынес 102 постановления, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.


дороги правительство республики
 
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