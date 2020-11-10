Пассажиропоток на ВСЖД сократился почти на четверть

Снизились как перевозки в электричках, так и поездами дальнего следования



В октябре 2020 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено около 812 тысяч пассажиров. Это на 22,5% меньше количества пассажиров, перевезённых за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Из них в пригородном сообщении отправлено более 673 тысяч пассажиров (падение составило 16%), в дальнем следовании — около 138 тыс (минус 42%).



- Пассажирооборот в октябре 2020 года составил около 167 млн пасс-км, что на 37 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года, - уточнили представители ВСЖД.







