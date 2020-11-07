Сборка вертолётокомплектов пройдёт в городе Алматы
Улан-Удэнский авиационный завод поставил в Казахстан два вертолётокомплекта Ми-8АМТ для последующей сборки на территории республики.
- Поставка выполнена в рамках трёхстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и холдинга «Вертолёты России» на организацию крупно-узловой сборки вертолётов Ми-8АМТ/Ми-171Е. Договором, заключенным в 2019 году, предусмотрена поставка 17 вертолётокомплектов в течение 2020-2022 годов, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.
Основными заказчиками вертолётов Ми-8АМТ в Казахстане выступают Национальная гвардия МВД и министерство по чрезвычайным ситуациям. Первая партия вертолётокомплектов пойдет на сборку Ми-8АМТ для нужд МЧС Республики Казахстан.
- Уверен, что успешная реализация проекта по крупно-узловой сборке вертолётов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане станет существенным заделом в развитии вертолётостроения страны и позволит местным предприятиям повысить свой научно-технический потенциал, – отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.
Сборка и адаптация вертолётов под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы.
Собранные вертолёты будут предназначены для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, тушения пожаров, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.
Казахстан – давний партнёр холдинга «Вертолёты России», в стране эксплуатируются несколько десятков вертолётов типа Ми-8АМТ/Ми-171. Республика стала первым зарубежным эксплуатантом новейшего вертолёта Ми-171А2.
Ещё два вертолёта из Улан-Удэ получит МЧС Казахстана
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