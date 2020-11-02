 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 ноября

01 ноября

Популярное

В районе Бурятии на средства «Народного бюджета» позаботились о детях

В районе Бурятии на средства «Народного бюджета» позаботились о детях
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Кижингинском районе рассказали, как реализовали средства «Народного бюджета»

В сентябре администрация Кижингинского района заключила договоры с подрядчиками на поставку рециркуляторов воздуха на сумму 1 миллион 56 тысяч рублей. Финансирование поступило в рамках проекта «Народный бюджет».

На эти средства было приобретено 38 бактерицидных рециркуляторов воздуха РВБ-М-120 с производительностью по расходу воздуха 120 м 3 /ч, а также 13 бактерицидных рециркуляторов воздуха РВБ-М-240 с производительностью по расходу воздуха 240 м 3 /ч. Они предназначены для снижения уровня микробной обременности воздуха в помещениях.

- Мы приобрели рециркуляторы, диспенсеры, - рассказал «Байкал-Daily» глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов, - Люди голосовали. Все прекрасно понимали, какая обстановка была весной в нашем районе. И конечно же, жители отнеслись с пониманием, ведь дети наше будущее. Поэтому выделена поддержка детсадам, школам, дополнительному образованию, клубам.

10 школ, пять детсадов, три учреждения дополнительного образования, дом культуры «Одон», Кижингинская централизованная библиотечная система, Кижингинская детская школа искусств имени Батуева получили 38 рециркуляторов воздуха РВБ-М-120.

Семь школ, два детсада, универсальный спортивный комплекс, дом культуры «Одон» получили 13 рециркуляторов воздуха РВБ-М-240.

Также в октябре 12 школ и три детсада заключили договора с ООО «Алтанмедфарм» и на сумму 302 тысячи рублей. На эти средства было приобретено 110 диспенсеров.

Помимо этого, на 1,3 млн заключены договоры с магазином спорттоваров ИП Карамнова В.С. на приобретение инвентаря для 12 школ Кижингинского района.

Инициатива «Народного бюджета», который будет распределяться народным голосованием, выдвинута президентом России Владимиром Путиным. Вскоре Госдума приняла соответствующий федеральный закон.

Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» по поручению Владимира Путина получила 300 млн рублей. Голосование проходило на сайте народный бюджет03.рф., где каждый желающий мог внести предложения о том, что нужно сделать в их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет». За время голосования с 12 по 16 июня от жителей Бурятии поступило свыше 50 тысяч предложений.

правительство РБ поддержка президента правительство республики бюджет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новый терминал аэропорта Улан-Удэ вынесли на обсуждение
Новый терминал аэропорта Улан-Удэ вынесли на обсуждение
Экономика, 31.10.2020
В Улан-Удэ состоятся общественные слушания по проекту строительства терминала
В Бурятии поставили омулёвый рекорд
В Бурятии поставили омулёвый рекорд
Экономика, 30.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Большереченского рыбоводного завода – «роддома» для омуля
Пострадавшим от непогоды аграриям Забайкалья выплатят 142 млн рублей
Пострадавшим от непогоды аграриям Забайкалья выплатят 142 млн рублей
Экономика, 30.10.2020
Правительство России подпишет распоряжение о выделении средств из федерального бюджета
В Бурятии осенью подорожали детсады, проезд и пиво
В Бурятии осенью подорожали детсады, проезд и пиво
Экономика, 29.10.2020
В республике в сентябре подешевели огурцы, морковь и билеты на поезда
В Бурятии на Байкале решили строить ещё два отеля
В Бурятии на Байкале решили строить ещё два отеля
Экономика, 29.10.2020
Камень на месте одного из отелей заложили на днях
Бурятия оказалась лидером по росту промышленного производства в ДФО
Бурятия оказалась лидером по росту промышленного производства в ДФО
Экономика, 28.10.2020
Аналитики объяснили, с чем связан рост объёмов производства в Бурятии
Названы страны – крупнейшие торговые партнёры Бурятии
Названы страны – крупнейшие торговые партнёры Бурятии
Экономика, 28.10.2020
Десятку торговых партнёров замкнула Мексика
В Бурятии назвали районы-лидеры по уборке зерновых
В Бурятии назвали районы-лидеры по уборке зерновых
Экономика, 27.10.2020
Уборку зерновых в Бурятии закончили семь районов
На ремонт дороги вдоль байкальских курортов выделили 600 млн
На ремонт дороги вдоль байкальских курортов выделили 600 млн
Экономика, 27.10.2020
Распоряжение подписал глава Алексей Цыденов
В Тулуне появится первый рыбный комплекс
В Тулуне появится первый рыбный комплекс
Экономика, 27.10.2020
Бизнесмен получил займ в 28 млн рублей
В Бурятии открыли дорогу, которая должна простоять дольше других
В Бурятии открыли дорогу, которая должна простоять дольше других
Экономика, 26.10.2020
Участок трассы сдали в эксплуатацию в Прибайкальском районе
Через Улан-Удэ провезли пять тонн парагвайской говядины
Через Улан-Удэ провезли пять тонн парагвайской говядины
Экономика, 23.10.2020
В Россельхознадзоре представили небольшой недельный отчёт
В Улан-Удэ началась подготовка к реконструкции Горсада
В Улан-Удэ началась подготовка к реконструкции Горсада
Экономика, 23.10.2020
Только на подготовительные работы потратят миллион

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^