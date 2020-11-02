В районе Бурятии на средства «Народного бюджета» позаботились о детях

В Кижингинском районе рассказали, как реализовали средства «Народного бюджета»



В сентябре администрация Кижингинского района заключила договоры с подрядчиками на поставку рециркуляторов воздуха на сумму 1 миллион 56 тысяч рублей. Финансирование поступило в рамках проекта «Народный бюджет».



На эти средства было приобретено 38 бактерицидных рециркуляторов воздуха РВБ-М-120 с производительностью по расходу воздуха 120 м 3 /ч, а также 13 бактерицидных рециркуляторов воздуха РВБ-М-240 с производительностью по расходу воздуха 240 м 3 /ч. Они предназначены для снижения уровня микробной обременности воздуха в помещениях.



- Мы приобрели рециркуляторы, диспенсеры, - рассказал «Байкал-Daily» глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов, - Люди голосовали. Все прекрасно понимали, какая обстановка была весной в нашем районе. И конечно же, жители отнеслись с пониманием, ведь дети наше будущее. Поэтому выделена поддержка детсадам, школам, дополнительному образованию, клубам.



10 школ, пять детсадов, три учреждения дополнительного образования, дом культуры «Одон», Кижингинская централизованная библиотечная система, Кижингинская детская школа искусств имени Батуева получили 38 рециркуляторов воздуха РВБ-М-120.



Семь школ, два детсада, универсальный спортивный комплекс, дом культуры «Одон» получили 13 рециркуляторов воздуха РВБ-М-240.



Также в октябре 12 школ и три детсада заключили договора с ООО «Алтанмедфарм» и на сумму 302 тысячи рублей. На эти средства было приобретено 110 диспенсеров.



Помимо этого, на 1,3 млн заключены договоры с магазином спорттоваров ИП Карамнова В.С. на приобретение инвентаря для 12 школ Кижингинского района.



Инициатива «Народного бюджета», который будет распределяться народным голосованием, выдвинута президентом России Владимиром Путиным. Вскоре Госдума приняла соответствующий федеральный закон.



Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» по поручению Владимира Путина получила 300 млн рублей. Голосование проходило на сайте народный бюджет03.рф., где каждый желающий мог внести предложения о том, что нужно сделать в их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет». За время голосования с 12 по 16 июня от жителей Бурятии поступило свыше 50 тысяч предложений.



