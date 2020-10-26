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В Бурятии могут ужесточить ограничительные меры

В Бурятии могут ужесточить ограничительные меры
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом заявил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне сообщил о возможном ужесточении ограничительным мер, связанных с коронавирусом. Этот вопрос обсудят сегодня, 26 октября, на заседании оперштаба.

- Любые решения – это компромисс между тем, чтобы последствия лечения не были хуже самой болезни, то есть, чтобы последствия таких мер не были хуже, чем сама ситуация. В понедельник будем смотреть, какие дополнительные ограничительные мероприятия возможны. Рассмотрим это на штабе, - сообщил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», последнее из послаблений ограничительных мер зафиксировано в середине октября – тогда разрешили работу термальным бассейнам. В начале месяца работу возобновили также кинотеатры, выполнившие требования профилактики.

Накануне сообщалось, что больницы Улан-Удэ заполнены больными коронавирусом на 97%. Больные даже лежат в коридорах. Для расширения коечного фонда в гостинице «Парк Отель Улан-Удэ» развернули стационар для долечивания пациентов с коронавирусом. Из запланированных 150 коек накануне было развернуто 50. 20 пациентов уже переведено из ковидного госпиталя на улице Модогоева на долечивание. 

Ситуация, связанная с распространением коронавируса, в республике ухудшается с каждым днём. На утро 26 октября в Бурятии зарегистрировано 10 467 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 217 человек – это новый печальный рекорд. Умерли 134 пациента, в том числе накануне сразу семь – такого раньше ещё не было.


коронавирус профилактика
 
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