В Бурятии больные коронавирусом лежат в коридорах стационаров

В минздраве сообщили, что скоро развернут дополнительно 100 коек
В Бурятии больные коронавирусом, проходящие лечение в ковидных станционарах, сообщают - койки для пациентов начали ставить в коридорах. Одна из пациенток рассказала об этом на своей странице в Facebook: «У меня коронавирус. И это страшно. Мест нет. Лежим с сыном в коридоре. В инфекционной больнице. Всего 6 кроватей в коридоре».
Позже в комментариях к своему посту она отметила, что больных COVID-19 много в медучреждении: «Медики не успевают. Я такой вывод сделала. Больных очень много. Люди по-прежнему лежат в коридоре. И млад, и стар. Сегодня увидела девушку, буквально на сносях. Лежит в коридоре».
Также упомянули о койках в коридоре в сюжете федерального канала «Россия 24».
- В Рязанской области сейчас места в реанимации на весь золота, в Улан-Удэ еще сложнее – среднетяжёлые больные с коронавирусом лежат уже в коридорах. Снизить поток госпитализации в каждом регионе пытаются по-своему – на въезде в Орловскую область снова блокпосты: собирают контактные данные, измеряют температуру. К водителям с симптомами ОРВИ – особое внимание, - говорит корреспондент здесь.
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава республики, в связи с ухудшением сложной эпидемиологической ситуацией министерством предпринимаются меры по увеличению коечного фонда для лечения больных COVID-19.
- С 18 сентября 2020 по настоящее время коечный фонд Бурятии увеличился на 43,7%. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1282 койки, занято – 1117, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1056, свободно 165 коек, - рассказали в минздраве региона.
В министерстве добавили, что занятость коечного фонда по Бурятии составляет 87,1%.
- В связи с высокой загруженностью ковидных коек в Улан-Удэ вынужденной мерой является использование коек, размещённых в коридорах стационаров, по мере освобождения коек, пациентов переводят в палаты, - отметили в минздраве республики.
В ближайшие дни на базе реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в посёлке Светлый планируется развертывание 100 коек с поэтапным заполнением.
В Бурятии больные коронавирусом лежат в коридорах стационаров
Общество, Фото:
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