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Через Улан-Удэ провезли пять тонн парагвайской говядины

Через Улан-Удэ провезли пять тонн парагвайской говядины
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Россельхознадзоре представили небольшой недельный отчёт

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с 16 по 22 октября досмотрели 118 тонн животноводческой продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.

При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 604 800 штук куриных яиц и 65 тонн животноводческой продукции: 34 тонны свинины и 31 тонна рыбных консервов.

При внутрироссийских перевозках досмотрено две тонны отечественных свиных полуфабрикатов, четыре тонны российских куриных полуфабрикатов, одна тонна свинины и пять тонн крабовых палочек также из России, пять тонн парагвайской говядины, 12 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 20 тонн куриной продукции из Бразилии и четыре тонны чилийской рыбы.

Нарушений не выявлено. 
Россельхознадзор
 
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