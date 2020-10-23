Через Улан-Удэ провезли пять тонн парагвайской говядины

В Россельхознадзоре представили небольшой недельный отчёт



Государственные инспекторы управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с 16 по 22 октября досмотрели 118 тонн животноводческой продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.



При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 604 800 штук куриных яиц и 65 тонн животноводческой продукции: 34 тонны свинины и 31 тонна рыбных консервов.



При внутрироссийских перевозках досмотрено две тонны отечественных свиных полуфабрикатов, четыре тонны российских куриных полуфабрикатов, одна тонна свинины и пять тонн крабовых палочек также из России, пять тонн парагвайской говядины, 12 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 20 тонн куриной продукции из Бразилии и четыре тонны чилийской рыбы.



Нарушений не выявлено.

