Россети Сибирь обеспечили светом социально значимые объекты в Бурятии

Энергетики подключили к электросетям новые школы, детские сады и медучреждения республики
По результатам девяти месяцев специалисты компании Россети Сибирь в Бурятии обеспечили технологическое присоединение 1465 новых объектов с выполнением строительства электрических сетей на сумму более 213 млн рублей.
Наиболее значимыми из них стали три строящихся школы: в улусе Хойтобэе Иволгинского района, в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района и в посёлке Аршан Тункинского района, (каждая рассчитана на 450 мест), а также детские сады в селе Гурульба Иволгинского района и в 140 «А» квартале.
До конца года Россети Сибирь в Бурятии подключат к электросетям ещё три строящихся детских сада и две школы.
Кроме того, энергетики уже обеспечили электроэнергией восемь строящихся медицинских учреждений. В основном это фельдшерско-акушерские пункты: один из них находится в Кабанском районе, два в Тункинском и целых пять в Заиграевском.
- Несмотря на сложные экономические условия, в которых мы оказались из-за распространения коронавируса, наши специалисты продолжают свою работу. Проводятся ремонтные работы, возобновлён процесс технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, конечно, с соблюдением всех правил безопасности и профилактики. Компания «Россети Сибирь» в Бурятии готова обеспечить выполнение национальных проектов в полном объёме, – рассказал руководитель Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов.
Напомним, что здание школы в улусе Хойтобэе является вторым по масштабности проектом в рамках нацпроекта «Образование». На её строительство было выделено 494,9 млн рублей, а специалисты Россети Сибирь в Бурятии, со своей стороны, обеспечили новую школу электроэнергией.
В настоящее время продолжаются работы по техприсоединению самой большой строящейся школы, рассчитанной на 1275 учащихся, по улицам Автотранспортная в Улан-Удэ. Её сметная стоимость составляет 1,5 млрд рублей. Срок окончания строительства – 2021 год. Но энергетики планируют обеспечить объект электроэнергией до конца октября.
Россети Сибирь обеспечили светом социально значимые объекты в Бурятии
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