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Население Бурятии неуклонно стареет

Население Бурятии неуклонно стареет
Экономика,  Фото:pixabay.com
Раскрыт портрет среднестатистического пожилого человека в Бурятии

Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения превышает 7 %. Среди регионов Дальневосточного федерального округа самые низкие показатели старения зафиксированы в Чукотском автономном округе (6,1 % пожилых людей старше 65 лет) и Республике Саха (Якутия) (8,9 %), самые высокие – в Приморском (15,3 %) и Хабаровском (14,3 %) краях. В целом в пять регионах ДФО доля пожилых и престарелых превышает средний показатель по ДФО (12,9 %), а в Бурятии он равен 11,4 %. По прогнозам Росстата, в 2036 году их доля составит 18,3 %, сообщили в Бурятстате.

Следствием процесса старения населения стало увеличение среднего возраста жителей Бурятии. За период с 1990 года он увеличился на 7,5 лет и составил 36,1 года (средний возраст у женщин – 38,3 года, мужчин – 33,6 года).

- Это говорит о том, что в республике, как и в России в целом, прослеживается гендерный дисбаланс возрастной структуры, особенно в старших возрастных группах: на начало 2020 года в возрасте 65 лет и старше на 1000 мужчин приходилось 1980 женщин, - сообщает Бурятстат.

Среди мужчин трудоспособного возраста остаётся высокая смертность. Женщины живут в среднем на 10 лет больше, чем мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2019 году составила 65,4 лет, у женщин – 76,1 лет.

В целом по республике почти 20% % населения находятся в возрасте старше трудоспособного. Наиболее старый в возрастном отношении состав населения сложился в Муйском районе (21,9 % жителей старше трудоспособного возраста), Северобайкальске – 21,6 % и Кабанском районе (21,4 %), а самый молодой – в Баргузинском (17,6 %) и в Улан-Удэ, где 18,4 % жителей находятся в пенсионном возрасте.

На начало 2020 года в возрасте старше 65 лет находятся каждая седьмая женщина и каждый двенадцатый мужчина республики. Диспропорция мужского и женского населения тем сильнее, чем старше возрастная группа. Так, соотношение числа женщин к 100 мужчинам в возрасте 65 - 69 лет составляет 158; в возрасте 80 - 84 лет – 302; в возрасте 85 лет и старше – 342. Старость становится все более «женским» явлением – явлением женского одиночества.

Одновременно с процессом старения населения растет численность пенсионеров. На начало 2020 года на учёте в отделении Пенсионного фонда по Бурятии состояло 264,3 тысяч человек, в т.ч. по старости – 205 тыс. человек. Доля пенсионеров в республике достигла 26,8 %, а по старости – 20,8 %. По сравнению с 2010 годом численность пенсионеров увеличилась на 21,7 тыс. человек (на 8,9 %), в т.ч. по старости – на 26,3 тыс. человек (на 14,7 %).

Для большинства пенсионеров пенсия является основным источником дохода. Средний размер назначенных месячных пенсий в республике во II квартале 2020 года составил 14 тыс. рублей, а величина прожиточного минимума пенсионера 9,7 тыс. рублей. Средний размер пенсии по старости превысил прожиточный минимум пенсионера в 1,6 раза, социальной пенсии – в 1,4 раза.

Многие пожилые люди, выходя на пенсию, продолжают трудиться. В 2019 году по сравнению с 2010 годом число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, уменьшилось на 31,7 % (на 19,6 тыс. человек) и их доля в общем числе пенсионеров, получающих пенсию по старости, уменьшилась с 34,7 % до 21 %.

- Вышесказанное позволяет сделать вывод, что среднестатистический пожилой человек Республики Бурятия – это женщина-горожанка, в большинстве своем после 70 лет – одинокая и в первые 5 - 10 лет после выхода на пенсию старающаяся сохранить работу, - сделали вывод в Бурятстате. 



демография пенсионеры
 
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