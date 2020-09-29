 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

Объём платных услуг туристам в Бурятии снизился

Объём платных услуг туристам в Бурятии снизился
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Министр туризма выделила позитивные моменты

В Бурятии озвучили основные отраслевые показатели в туризме. Цифры прозвучали на заседании Совета по развитию туризма при главе Бурятии. Зафиксировано ожидаемое падение объёмом платных услуг туристам, но министр туризма Бурятии выделила и позитивный момент.

- За 8 месяцев оказано платных услуг туристам в объёме 1,3 млрд рублей. Как сказал Алексей Самбуевич, конечно, мы не достигнем показателей 2019 года, но тем не менее. По объему платных услуг у нас пока снижение идёт на 39%, но платные услуги за июль – именно гостиничные услуги – выросли на 7,4% к уровню прошлого года. То есть мы видим полностью замещение въездного иностранного туризма нашим российским туристом, - сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

По предварительным данным, загрузка гостевых домов на Байкале показала высокую активность. То есть летом была практически 100%-ная загрузка гостевых домов, что показывает, по мнению министра, ресурс развития именно внутреннего туризма.

- В целом, по летнему сезону мы оцениваем турпоток порядка 74 тысяч человек. За этот же период - июнь-август 2019 года - у нас было порядка 190. Также хочется отметить, что по данным Единого реестра субъектов малого предпринимательства, по состоянию на 10 сентября, у нас числится 547 субъектов малого предпринимательства в сфере туризма. И прирост, по данным на 10 марта – с начала года, составил 52 компании, - заключила Мария Бадмацыренова.
туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Туалеты назвали «болью» туристической Бурятии
Туалеты назвали «болью» туристической Бурятии
Экономика, 29.09.2020
В Бурятии озвучили проблемы в туристической отрасли
В Бурятии проложили километр дороги до «Щучки»
В Бурятии проложили километр дороги до «Щучки»
Экономика, 29.09.2020
Работы завершат в следующем году
В Бурятии сельчане поддержали строительство отеля на Байкале
В Бурятии сельчане поддержали строительство отеля на Байкале
Экономика, 28.09.2020
В Турке планируют построить гостиницу с термальным комплексом
В Бурятии открылся первый «IT-куб» для детей
В Бурятии открылся первый «IT-куб» для детей
Экономика, 28.09.2020
Дети будут учиться делать сайты или мобильные приложения
В туристской отрасли Бурятии смогли сохранить более 95% рабочих мест
В туристской отрасли Бурятии смогли сохранить более 95% рабочих мест
Экономика, 26.09.2020
Об этом заявили на совете по развитию туризма при главе Бурятии
В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу
В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу
Экономика, 25.09.2020
В том числе туристов будут возить на «самый большой каток в мире» на Байкале
В Бурятии впервые за полгода снизилась годовая инфляция
В Бурятии впервые за полгода снизилась годовая инфляция
Экономика, 25.09.2020
На ситуацию с ценами в республике влиял как новый урожай овощей, так и закрытые границы
В случае газификации Бурятии газ будет дороже дров
В случае газификации Бурятии газ будет дороже дров
Экономика, 24.09.2020
Глава Бурятии рассказал о перспективах газификации
В Бурятию хотят завести крупнейшего застройщика жилья в России
В Бурятию хотят завести крупнейшего застройщика жилья в России
Экономика, 24.09.2020
Действующие в Бурятии строительные компании не могут обеспечить весь спрос  
Бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19
Бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19
Экономика, 23.09.2020
По словам Алексея Цыденова, цифра ожидалась куда более большая
В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
Экономика, 23.09.2020
Аварий стало меньше, но степень их тяжести выросла
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
Экономика, 22.09.2020
На строительство было выделено около миллиарда рублей
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Экономика, 21.09.2020
Содержать Ледовый дворец первые 10 лет полностью будет частный инвестор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^