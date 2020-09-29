Объём платных услуг туристам в Бурятии снизился

Министр туризма выделила позитивные моменты



В Бурятии озвучили основные отраслевые показатели в туризме. Цифры прозвучали на заседании Совета по развитию туризма при главе Бурятии. Зафиксировано ожидаемое падение объёмом платных услуг туристам, но министр туризма Бурятии выделила и позитивный момент.



- За 8 месяцев оказано платных услуг туристам в объёме 1,3 млрд рублей. Как сказал Алексей Самбуевич, конечно, мы не достигнем показателей 2019 года, но тем не менее. По объему платных услуг у нас пока снижение идёт на 39%, но платные услуги за июль – именно гостиничные услуги – выросли на 7,4% к уровню прошлого года. То есть мы видим полностью замещение въездного иностранного туризма нашим российским туристом, - сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.



По предварительным данным, загрузка гостевых домов на Байкале показала высокую активность. То есть летом была практически 100%-ная загрузка гостевых домов, что показывает, по мнению министра, ресурс развития именно внутреннего туризма.



- В целом, по летнему сезону мы оцениваем турпоток порядка 74 тысяч человек. За этот же период - июнь-август 2019 года - у нас было порядка 190. Также хочется отметить, что по данным Единого реестра субъектов малого предпринимательства, по состоянию на 10 сентября, у нас числится 547 субъектов малого предпринимательства в сфере туризма. И прирост, по данным на 10 марта – с начала года, составил 52 компании, - заключила Мария Бадмацыренова.

