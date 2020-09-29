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Россияне назвали необходимую для нормальной жизни зарплату

Россияне назвали необходимую для нормальной жизни зарплату
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Самые высокие запросы у москвичей

Россияне назвали необходимую для нормальной жизни зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платформы Webbankir.

Согласно полученным данным, большинство жителей страны считает, что в месяц следует зарабатывать не менее 50 тысяч рублей. При этом четверть россиян хотела бы получать в пределах от 70 до 100 тысяч рублей. В то же время 22 процента граждан готовы жить на 35-50 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы. Более трети опрошенных москвичей заявили, что им необходимо более 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же респондентов сказали, что хотят получать ежемесячно от 70 до 100 тысяч рублей.

заработная плата
 
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