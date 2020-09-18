Авиарейс Улан-Удэ – Якутск включили в список субсидируемых

Об этом сообщил директор аэропорта



Гендиректор аэропорт «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился «отличной новостью».



- Отличная новость! Рейс Улан-Удэ - Якутск снова включен в перечень субсидируемых маршрутов! – написал Гармаев на своей странице в Facebook.



Он высказал «отдельное спасибо» минтрансу Бурятии и главе Алексею Цыденову «за упорную, системную работу по расширению сети авиационных маршрутов из нашего региона».









