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В Бурятии подорожали стройматериалы, ЖКХ и пиво

В Бурятии подорожали стройматериалы, ЖКХ и пиво
Экономика,  Фото:pixabay.com
Снизились цены на капусту, картофель и виноград

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 4,2% (по РФ – 3,0%). Существенное влияние на динамику оказал рост цен на продовольственные товары – 105,8%. На непродовольственные товары был отмечен рост цен на 2,9%. Стоимость услуг выросла на 3,5%.

Основное влияние на рост цен продовольственных товаров по-прежнему оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, алкогольные напитки и мясопродукты.

За январь-август индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 117,7%. При этом в августе, в сравнении с июлем, отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию на 10,1%:
- капуста белокочанная свежая подешевела на 32,5%,
- картофель - на 27,7%,
- виноград – на 22,0%,
- помидоры свежие – на 21,7%,
- свекла – на 15,3%,
- огурцы свежие – на 10,0%,
- бананы – на 8,1%,
- лук, яблоки, груши, чеснок, лимоны – на 3,9-0,8%.

В то же время цены на апельсины, морковь, замороженные овощи в августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали на 2,3-8,3%, орехи, сухофрукты – на 0,1-0,2%. Цены на мясопродукты увеличились на 3,0% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, наибольший вклад внесло увеличение цен на говядину на 5,1%. Алкогольные напитки подорожали на 5,0%. Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 13,8 %.

Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на строительные материалы на 6,6%, легковые автомобили на 2,6% и табачные изделия на 4,8 %. Цены на бензин с начала года выросли на 4,1% и на 1 сентября 2020 года составили:

Республика Бурятия

Забайкальский край

Иркутская область

Бензин АИ-92

43,85

45,32

43,26

Бензин АИ-95

46,80

48,48

46,38

Дизельное топливо

50,13

51,86

48,89


Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. Кроме этого, в августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали услуги пассажирского транспорта на 2,1%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
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