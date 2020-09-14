В Бурятии подорожали стройматериалы, ЖКХ и пиво

Республика Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 43,85 45,32 43,26 Бензин АИ-95 46,80 48,48 46,38 Дизельное топливо 50,13 51,86 48,89

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 4,2% (по РФ – 3,0%). Существенное влияние на динамику оказал рост цен на продовольственные товары – 105,8%. На непродовольственные товары был отмечен рост цен на 2,9%. Стоимость услуг выросла на 3,5%.Основное влияние на рост цен продовольственных товаров по-прежнему оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, алкогольные напитки и мясопродукты.За январь-август индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 117,7%. При этом в августе, в сравнении с июлем, отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию на 10,1%:- капуста белокочанная свежая подешевела на 32,5%,- картофель - на 27,7%,- виноград – на 22,0%,- помидоры свежие – на 21,7%,- свекла – на 15,3%,- огурцы свежие – на 10,0%,- бананы – на 8,1%,- лук, яблоки, груши, чеснок, лимоны – на 3,9-0,8%.В то же время цены на апельсины, морковь, замороженные овощи в августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали на 2,3-8,3%, орехи, сухофрукты – на 0,1-0,2%. Цены на мясопродукты увеличились на 3,0% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, наибольший вклад внесло увеличение цен на говядину на 5,1%. Алкогольные напитки подорожали на 5,0%. Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 13,8 %.Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на строительные материалы на 6,6%, легковые автомобили на 2,6% и табачные изделия на 4,8 %. Цены на бензин с начала года выросли на 4,1% и на 1 сентября 2020 года составили:Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. Кроме этого, в августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали услуги пассажирского транспорта на 2,1%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.