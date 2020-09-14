В Бурятии подорожали стройматериалы, ЖКХ и пиво

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 4,2% (по РФ – 3,0%). Существенное влияние на динамику оказал рост цен на продовольственные товары – 105,8%. На непродовольственные товары был отмечен рост цен на 2,9%. Стоимость услуг выросла на 3,5%.
Основное влияние на рост цен продовольственных товаров по-прежнему оказывает увеличение цен на плодоовощную продукцию, алкогольные напитки и мясопродукты.
За январь-август индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 117,7%. При этом в августе, в сравнении с июлем, отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию на 10,1%:
- капуста белокочанная свежая подешевела на 32,5%,
- картофель - на 27,7%,
- виноград – на 22,0%,
- помидоры свежие – на 21,7%,
- свекла – на 15,3%,
- огурцы свежие – на 10,0%,
- бананы – на 8,1%,
- лук, яблоки, груши, чеснок, лимоны – на 3,9-0,8%.
В то же время цены на апельсины, морковь, замороженные овощи в августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали на 2,3-8,3%, орехи, сухофрукты – на 0,1-0,2%. Цены на мясопродукты увеличились на 3,0% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, наибольший вклад внесло увеличение цен на говядину на 5,1%. Алкогольные напитки подорожали на 5,0%. Наибольший рост отмечается на пиво зарубежных торговых марок на 13,8 %.
Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на строительные материалы на 6,6%, легковые автомобили на 2,6% и табачные изделия на 4,8 %. Цены на бензин с начала года выросли на 4,1% и на 1 сентября 2020 года составили:
|
Республика Бурятия
|
Забайкальский край
|
Иркутская область
|
Бензин АИ-92
|
43,85
|
45,32
|
43,26
|
Бензин АИ-95
|
46,80
|
48,48
|
46,38
|
Дизельное топливо
|
50,13
|
51,86
|
48,89
Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. Кроме этого, в августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали услуги пассажирского транспорта на 2,1%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ.