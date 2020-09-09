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В Улан-Удэ улицу Гагарина отремонтируют к 1 октября

В Улан-Удэ улицу Гагарина отремонтируют к 1 октября
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
В Улан-Удэ по улице Гагарина продолжается капитальный ремонт дороги

В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 67%. Завершатся все работы 1 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Дорожники демонтировали старый бортовой дорожный камень, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Были выполнены работы по устройству новых тротуаров, бортовых дорожных камней и основания из щебеночно-песчаной смеси.

Кроме того, проводятся работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия от улицы Добролюбова до улицы Хоца Намсараева.


дорожный ремонт
 
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