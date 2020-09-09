В Улан-Удэ улицу Гагарина отремонтируют к 1 октября

В Улан-Удэ по улице Гагарина продолжается капитальный ремонт дороги



В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 67%. Завершатся все работы 1 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Дорожники демонтировали старый бортовой дорожный камень, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Были выполнены работы по устройству новых тротуаров, бортовых дорожных камней и основания из щебеночно-песчаной смеси.



Кроме того, проводятся работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия от улицы Добролюбова до улицы Хоца Намсараева.





