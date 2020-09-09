В Улан-Удэ по улице Гагарина продолжается капитальный ремонт дороги
В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 67%. Завершатся все работы 1 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Дорожники демонтировали старый бортовой дорожный камень, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Были выполнены работы по устройству новых тротуаров, бортовых дорожных камней и основания из щебеночно-песчаной смеси.
Кроме того, проводятся работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия от улицы Добролюбова до улицы Хоца Намсараева.
В Улан-Удэ улицу Гагарина отремонтируют к 1 октября
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 09.09.2020
В Улан-Удэ по улице Гагарина продолжается капитальный ремонт дороги
Экономика, 08.09.2020
Вопрос тарифов на проезд обсудили депутаты горсовета
Экономика, 08.09.2020
В горсовете обсуждали больной вопрос повышения цен на проезд в маршрутках и трамваях
Экономика, 07.09.2020
Работа с сортами, которые дадут наилучшую урожайность, идёт в Тарбагатайском районе
Количество заявок на получение «дальневосточного гектара» в Бурятии растет с каждым месяцем
За неделю экспортировано более 80 тонн продукции
3 сентября подписали трёхстороннее соглашение о создании Иркутского суворовского военного училища минобороны России
Распоряжение об этом уже подписано
Алдар Бадмаев считает, что все усилия нужно сконцентрировать на развитии местности Сухая
В селе Байкальское готов распахнуть свои двери обновлённый дом культуры
Ремонт ведётся с начала мая
Он поставлен на кадастровый учёт
Нужен отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель
Капремонт выполнен уже на 55%
Экономика, 01.09.2020
При этом в маршрут не попало Забайкалье