Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске ввели в эксплуатацию

Он поставлен на кадастровый учёт



Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске введён в эксплуатацию, сообщил директор Управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов.



Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом поставлен на кадастровый учёт. На объект зарегистрировано право государственной собственности Иркутской области. Сейчас завершается оформление паспортов безопасности.



Право оперативного управления ледовым дворцом будет закреплено за спортивной школой по хоккею с мячом «Сибскана».



Сейчас на ледовом поле проходят тренировки хоккеистов «Байкал Энергии». С 11 по 16 сентября там состоится этап Кубка России по хоккею с мячом, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Ледовый дворец «Байкал» строили специально для мужского чемпионата мира по хоккею с мячом, который планируется провести в октябре.

