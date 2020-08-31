Перепись покажет источники средств к существованию в Бурятии

Всероссийская перепись, которая состоится весной 2021 года, покажет, на что живут жители Бурятии



Согласно итогам переписи 2010 года, доход от трудовой деятельности для 380 тысяч жителей Бурятии был основным источником средств к существованию.



При переписи населения 2010 года опрос граждан проводился по 12 источникам средств к существованию. Согласно итогам переписи, 131,3 тыс. человек (13,6 %) имели доход от личного подсобного хозяйства. По сравнению с 2002 годом на 36 % уменьшилась численность стипендиатов, сократилась и численность населения, получающих пособие (кроме пособия по безработице), находящегося на иждивении отдельных лиц и получающего помощь других лиц или алименты. Пособие по безработице получали 6,5 тыс. человек (в 2002 году – 6,3 тыс. человек). На 7 % увеличилась численность пенсионеров, получающих пенсию по старости, социальную пенсию, пенсию по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Кроме того, наблюдается и рост численности лиц, получающих пенсию по инвалидности (на 9 %). Из 39,3 тыс. человек 22 тыс. человек (56 %) назвали этот источник единственным доходом.



При переписи населения 2010 года численность населения, которые указали источником средств к существованию другой вид государственного обеспечения, например, воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов, лица, находящиеся в местах заключения и т.д., сократилась с 14,4 тыс. человек в 2002 году до 12.2 тыс. человек в 2010 году.



В 2,3 раза (по сравнению с 2002 годам) увеличилась численность лиц, живущих на сбережения, дивиденды и проценты, а численность лиц, отметивших источником средств к существованию сдачу внаем или аренду имущества, доход от патентов и авторских прав по сравнению с 2002 годом уменьшилась на 5%.



В переписной анкете 2020 года доходы населения будут учитываться по 14 источникам средств к существованию. Указывать размер дохода и тем более предоставлять какие-либо подтверждающие доход справки и называть работодателя не потребуется. Для получения необходимой базы для планирования экономики страны переписи достаточно знать, что даёт вам средства к существованию.



Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».





По информации Бурятстата

