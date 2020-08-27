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В Забайкалье ремонтируют дорогу на подъезде к границе с Китаем

В Забайкалье ремонтируют дорогу на подъезде к границе с Китаем
Экономика,  Фото:pixabay.com
Работы выполнены на 90%

В Забайкальском крае завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на подъезде к границе с Китаем. Работы идут на федеральной трассе А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР, ремонтируют подъезд к многостороннему автомобильному пункту пропуска на границе. Работы выполнены на 90%, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Забайкалье».

Дорожники при устройстве основания дорожной одежды применили метод холодного ресайклинга, а верхний слой покрытия устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Дорожные рабочие завершили работы по обустройству: на участке появились тротуары и пешеходные дорожки с перильными ограждениями, стоянка для отдыха водителей и остановка общественного транспорта. Для информирования водителей смонтированы два табло переменной информации, на которых будет размещаться оперативная информация о дорожных условиях.

Участок оснащен металлическим барьерным ограждением, шумовыми полосами, разметкой и дорожными знаками.

В настоящее время идёт монтаж линии электроосвещения протяженностью 2,2 км и установка рамных конструкций для навески дорожных знаков через всю ширину проезжей части.

Работы на объекте планируется завершить в сентябре 2020 года, раньше срока, предусмотренного госконтрактом.







дорожный ремонт КНР
 
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