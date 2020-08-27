В Забайкалье ремонтируют дорогу на подъезде к границе с Китаем

В настоящее время идёт монтаж линии электроосвещения протяженностью 2,2 км и установка рамных конструкций для навески дорожных знаков через всю ширину проезжей части.





В Забайкальском крае завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на подъезде к границе с Китаем. Работы идут на федеральной трассе А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР, ремонтируют подъезд к многостороннему автомобильному пункту пропуска на границе. Работы выполнены на 90%, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Забайкалье».Дорожники при устройстве основания дорожной одежды применили метод холодного ресайклинга, а верхний слой покрытия устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.Дорожные рабочие завершили работы по обустройству: на участке появились тротуары и пешеходные дорожки с перильными ограждениями, стоянка для отдыха водителей и остановка общественного транспорта. Для информирования водителей смонтированы два табло переменной информации, на которых будет размещаться оперативная информация о дорожных условиях.Участок оснащен металлическим барьерным ограждением, шумовыми полосами, разметкой и дорожными знаками.Работы на объекте планируется завершить в сентябре 2020 года, раньше срока, предусмотренного госконтрактом.