Об этом сообщает Бурятстат
Объём платных услуг населению в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года уменьшился на 12,4 % и составил 3,6 млрд. рублей. Об этом сообщили в Бурятстате.
В структуре платных услуг населению в июле 2020 года наибольшую долю занимали коммунальные услуги (26 %), телекоммуникационные услуги (18 %) и бытовые услуги (18 %).
Всего бытовых услуг населению в июле 2020 года было оказано
на сумму 0,6 млрд. рублей, что на 0,5 % больше, чем в июле 2019 года.
- Наибольшая доля в объёме бытовых услуг приходилась на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (28 %), на ритуальные услуги (20 %). Высокая доля в объёме бытовых услуг отмечалась также по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (20,2 %), - отмечают в Бурятстате.
Объём оказания платных услуг уменьшился в Бурятии
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