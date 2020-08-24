 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Августа

23 Августа

Популярное

Объём оказания платных услуг уменьшился в Бурятии

Объём оказания платных услуг уменьшился в Бурятии
Экономика,  Фото:Бурятстат
Об этом сообщает Бурятстат

Объём платных услуг населению в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года уменьшился на 12,4 % и составил 3,6 млрд. рублей. Об этом сообщили в Бурятстате.

В структуре платных услуг населению в июле 2020 года наибольшую долю занимали коммунальные услуги (26 %), телекоммуникационные услуги (18 %) и бытовые услуги (18 %).

Всего бытовых услуг населению в июле 2020 года было оказано
на сумму 0,6 млрд. рублей, что на 0,5 % больше, чем в июле 2019 года.

- Наибольшая доля в объёме бытовых услуг приходилась на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (28 %), на ритуальные услуги (20 %). Высокая доля в объёме бытовых услуг отмечалась также по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (20,2 %), - отмечают в Бурятстате.




платные услуги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
Экономика, 22.08.2020
«Давно так плотно не было», - комментирует представитель аэропорта ситуацию с рейсами
Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов
Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов
Экономика, 21.08.2020
Также транзитом прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу
Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома
Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома
Экономика, 21.08.2020
К такому выводу пришли представители Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
Минфин Бурятии откроет кредитную линию на 4,3 млрд рублей
Минфин Бурятии откроет кредитную линию на 4,3 млрд рублей
Экономика, 20.08.2020
Соответствующий контракт заключен в начале этой недели  
В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто
В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто
Экономика, 20.08.2020
Между тем, в большинстве регионов России отмечено падение рынка
В Бурятии подрос прожиточный минимум
В Бурятии подрос прожиточный минимум
Экономика, 19.08.2020
Стало известно, какой минимальный уровень жизни заложили в Бурятии
Розничная торговля в Бурятии: снижение продолжается
Розничная торговля в Бурятии: снижение продолжается
Экономика, 19.08.2020
Снизился также оборот общественного питания
В Бурятии строят два моста по новым технологиям
В Бурятии строят два моста по новым технологиям
Экономика, 17.08.2020
Система гидроизолирует конструкцию без устройства защитного слоя железобетона  
Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина
Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина
Экономика, 17.08.2020
Эксперты посчитали, сколько жители Бурятии могут купить бензина на чистую среднюю зарплату
Москва дала Бурятии на охрану омуля ещё 220 млн
Москва дала Бурятии на охрану омуля ещё 220 млн
Экономика, 14.08.2020
На эти деньги в том числе купят автомобили повышенной проходимости
Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства
Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства
Экономика, 13.08.2020
Промышленное производство в Бурятии выросло на 5%
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
Экономика, 13.08.2020
Будет реконструировано ещё 20 км дороги
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Экономика, 12.08.2020
Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Экономика, 11.08.2020
Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^