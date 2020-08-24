Объём оказания платных услуг уменьшился в Бурятии

Об этом сообщает Бурятстат



Объём платных услуг населению в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года уменьшился на 12,4 % и составил 3,6 млрд. рублей. Об этом сообщили в Бурятстате.



В структуре платных услуг населению в июле 2020 года наибольшую долю занимали коммунальные услуги (26 %), телекоммуникационные услуги (18 %) и бытовые услуги (18 %).



Всего бытовых услуг населению в июле 2020 года было оказано

на сумму 0,6 млрд. рублей, что на 0,5 % больше, чем в июле 2019 года.



- Наибольшая доля в объёме бытовых услуг приходилась на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (28 %), на ритуальные услуги (20 %). Высокая доля в объёме бытовых услуг отмечалась также по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (20,2 %), - отмечают в Бурятстате.









