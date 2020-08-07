Бурятстат: Средняя зарплата строителей – 30 тысяч

Традиционно День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа



Этот праздник отмечают не только специалисты, которые трудятся непосредственно на стройке, но и архитекторы, инженеры, проектировщики, рабочие на производстве строительных материалов, операторы строительных машин, дорожники и др.



На 1 июля 2020 года, в Бурятии зарегистрировано 2032 строительные организации, сообщает Бурятстат.



В январе-мае 2020 года 5982 работника (без внешних совместителей и работников несписочного состава) трудились в сфере строительства. Это количество по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 5,8 %.



- Среднемесячная заработная плата составила 30,1 тыс. рублей, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 2,1 %, - сообщили в Бурятстате.





