Коронавирус не помешал жителям заключать договоры участия в долевом строительстве
В Бурятии растёт количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, сообщили в пресс-службе управления Росреестра.
В июне 2020 года в управление поступил 121 договор участия в долевом строительстве (ДДУ). Это в два раза больше, чем в мае 2020 (65 ДДУ).
- Можно сказать, что распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничительные меры не оказали влияния на спрос покупки жилья в Бурятии, - отмечают в управлении Росреестра.
Так, с апреля по июнь зарегистрировано 324 ДДУ, в том числе в июне 121. Для сравнения рассмотрим аналогичный период 2019 года. Всего во втором квартале 2019 года было зарегистрировано 159 ДДУ, что в два раза меньше, чем во втором квартале 2020.
Рост спроса на недвижимость первичного рынка обусловлен, в том числе, введением льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока.
В Бурятии растёт число дольщиков
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