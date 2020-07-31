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В Усть-Илимске отремонтируют самую проблемную дорогу

В Усть-Илимске отремонтируют самую проблемную дорогу
Экономика,  Фото:pixabay.com
Стоимость ремонта превышает 56 миллионов рублей

На одной из самых проблемных дорог города Усть-Илимск Иркутской области начался ремонт. 

Усть-Илимское шоссе – самая напряжённая городская магистраль. Плохое состояние именно этой дороги – основная причина жалоб местных автомобилистов. На ней самая высокая в городе интенсивность движения. Это единственная магистраль, которая соединяет левый и правый берег Усть-Илимска, а также старую и новую части населенного пункта. Протяженность проблемного участка – более семи километров, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Работы выполняет группа Илим. Официальное соглашение на стадии подписания, однако, чтобы не упускать теплый сезон, было принято решение приступить к ремонту уже сейчас. Рабочим предстоит восстановить около 47 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Ремонт проходит с применением технологии больших карт. Асфальт на поврежденном участке магистрали удаляется полностью, а затем это место заполняется асфальтобетонной смесью.

Работы по восстановлению дорожного полотна планируется завершить в течение двух недель. Общая стоимость ремонта – более 56 млн рублей.
дорожный ремонт
 
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