В Усть-Илимске отремонтируют самую проблемную дорогу



Усть-Илимское шоссе – самая напряжённая городская магистраль. Плохое состояние именно этой дороги – основная причина жалоб местных автомобилистов. На ней самая высокая в городе интенсивность движения. Это единственная магистраль, которая соединяет левый и правый берег Усть-Илимска, а также старую и новую части населенного пункта. Протяженность проблемного участка – более семи километров, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Работы выполняет группа Илим. Официальное соглашение на стадии подписания, однако, чтобы не упускать теплый сезон, было принято решение приступить к ремонту уже сейчас. Рабочим предстоит восстановить около 47 тысяч квадратных метров дорожного полотна.



Ремонт проходит с применением технологии больших карт. Асфальт на поврежденном участке магистрали удаляется полностью, а затем это место заполняется асфальтобетонной смесью.



Работы по восстановлению дорожного полотна планируется завершить в течение двух недель. Общая стоимость ремонта – более 56 млн рублей.



На одной из самых проблемных дорог города Усть-Илимск Иркутской области начался ремонт.