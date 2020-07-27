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В Улан-Удэ библиотека получит 5 млн для создания нового формата

В Улан-Удэ библиотека получит 5 млн для создания нового формата
Экономика, 
Старая библиотека преобразуется в более востребованный информационно-культурный и коммуникационный центр

В Улан-Удэ по результатам дополнительного конкурсного отбора в рамках реализации национального проекта «Культура» библиотека-филиал №12 Централизованной библиотечной системы в 113 микрорайоне получит грант в размере 5 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на создание модельной библиотеки в микрорайоне.

- Новый формат «PRO100 библиотека» нацелен на создание современного общественного пространства, объединяющего разные интересы и увлечения местного сообщества. К концу 2020 года модельная библиотека распахнёт свои двери в мир новых возможностей и увлечений и станет стартовой площадкой для реализации новых проектов, - отметили в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.

За счёт финансовой поддержки пространство станет максимально доступным и для пожилых пользователей, и для родителей с маленькими детьми с колясками, переносками и для пользователей с ограничениями здоровья. Также будет увеличена скорость Интернет-соединения и читатели могут воспользоваться комфортным доступом к общероссийским библиотечным электронным ресурсам, таким как Национальная электронная библиотека и Национальная электронная детская библиотека.

Таким образом, старая библиотека преобразуется в более востребованный информационно-культурный и коммуникационный центр. Он привлечет семьи, проживающие в микрорайоне, а также окажет им помощь в воспитании детей, рациональной организации свободного времени, возрождении традиций семейного чтения, отмечают в администрации Улан-Удэ.
библиотека администрацияУУ
 
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