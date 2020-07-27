Старая библиотека преобразуется в более востребованный информационно-культурный и коммуникационный центр
В Улан-Удэ по результатам дополнительного конкурсного отбора в рамках реализации национального проекта «Культура» библиотека-филиал №12 Централизованной библиотечной системы в 113 микрорайоне получит грант в размере 5 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на создание модельной библиотеки в микрорайоне.
- Новый формат «PRO100 библиотека» нацелен на создание современного общественного пространства, объединяющего разные интересы и увлечения местного сообщества. К концу 2020 года модельная библиотека распахнёт свои двери в мир новых возможностей и увлечений и станет стартовой площадкой для реализации новых проектов, - отметили в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.
За счёт финансовой поддержки пространство станет максимально доступным и для пожилых пользователей, и для родителей с маленькими детьми с колясками, переносками и для пользователей с ограничениями здоровья. Также будет увеличена скорость Интернет-соединения и читатели могут воспользоваться комфортным доступом к общероссийским библиотечным электронным ресурсам, таким как Национальная электронная библиотека и Национальная электронная детская библиотека.
Таким образом, старая библиотека преобразуется в более востребованный информационно-культурный и коммуникационный центр. Он привлечет семьи, проживающие в микрорайоне, а также окажет им помощь в воспитании детей, рациональной организации свободного времени, возрождении традиций семейного чтения, отмечают в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ библиотека получит 5 млн для создания нового формата
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Старая библиотека преобразуется в более востребованный информационно-культурный и коммуникационный центр
Компания, которая планирует построить аквапарк, претендует на налоговые льготы
Появилась возможность детально рассмотреть проект строительства третьего моста через Уду
Деньги придут из резервного фонда правительства России
Экономика, 25.07.2020
В Бурятии нет единого понимания того, как претворить мусорную реформу в жизнь
Экономика, 25.07.2020
Сегодня, 25 июля в России отмечают День работников торговли
Экономика, 24.07.2020
Правительство России приняло решение направить в регионы Дальнего Востока порядка 380 миллионов рублей
Экономика, 24.07.2020
В Бурятии уже пять лет фиксируется устойчивое снижение доли наличных операций по картам
Деньги уже распределены на авиамониторинг и тушение лесных пожаров
В республике внедрены как стандартные меры поддержки, так и дополнительные инструменты
Улицу Дальневосточную заасфальтируют в середине августа
Информацию о средней заработной плате опубликовал Бурятстат
Бурятия попала в число направлений, где туристам будут компенсировать расходы
Экономика, 22.07.2020
Общая сумма инвестиций по проектам составит свыше 1,5 млрд рублей
Экономика, 22.07.2020
Ми-8АМТШ-ВН предназначен для спецназа