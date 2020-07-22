Начались лётные испытания новейшего самолёта Улан-Удэнского авиазавода

Ми-8АМТШ-ВН предназначен для спецназа



Холдинг «Вертолёты России» начал цикл лётных испытаний нового военно-транспортного вертолёта Ми-8АМТШ-ВН производства Улан-Удэнского авиазавода.



Первый полёт вертолёта состоялся в лётно-испытательном центре Национального центра вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова. Новая боевая машина, предназначенная для высадки и огневой поддержки десантов, а также проведения специальных операций, оснащена новейшим оборудованием, усиленным вооружением и защитой. Об этом сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.

Испытания позволят оценить аэродинамические и летно-технические характеристики вертолета, маневренность, устойчивость и управляемость машины, а также надёжность и эффективность работы системы вооружения и средств защиты.



- Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учётом опыта боевого применения вертолётов в современных военных конфликтах. Высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяет использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях. Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся ещё две машины данного типа, – сказал индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.



Опытный образец вертолета, изготовленный на Улан-Удэнском авиационном заводе и дооборудованный в НЦВ «Миль и Камов», ранее демонстрировался на крупнейших российских отраслевых выставках. Концепция нового ударно-транспортного вертолета получила высокую оценку также у иностранных военных делегаций. На форуме «Армия-2019» был заключен контракт с министерством обороны РФ на поставку 10 вертолётов Ми-8АМТШ-ВН в специальном исполнении.



Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН имеет повышенную боевую живучесть и защищённость, которые обеспечиваются бортовым комплексом обороны, титановой и кевларовой бронезащитой и другими конструктивными мерами. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолёта, но и десант в грузовой кабине. Благодаря двум сдвижным дверям и дополнительным люкам значительно расширены возможности Ми-8АМТШ-ВН в части высадки десантов.

Машина вооружена пулемётами калибра 12,7 мм. Наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолёт оснащён также комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.



Новое воздушное судно приспособлено к высокоэффективному применению в тёмное время суток.



