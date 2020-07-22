6 компаний претендуют на статус резидентов ТОР «Бурятия»

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Общая сумма инвестиций по проектам составит свыше 1,5 млрд рублей



Перспективы расширения территории опережающего развития «Бурятия» обсудили в ходе наблюдательного совета, который прошёл во вторник, 21 июля, под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, первого заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева и генерального директора корпорации развития Дальнего Востока Дмитрия Тетенькина.



В числе основных были рассмотрены вопросы, касающиеся расширения границ ТОР «Бурятия» для реализации новых инвестиционных проектов, итоги исполнения поручений по развитию территорий республики в текущем и предстоящем периодах и привлечения инвестиций.



- У нас ведётся постоянная работа совместно с институтами развития по поиску инвесторов. Мы надеемся, что наш бизнес сможет реализовать все заявленные проекты, и республика получит дополнительные доходы, рабочие места. Мы будем оказывать им всемерную поддержку в этом, – отметил Алексей Цыденов.



- В настоящее время разработан и находится на согласовании в правительстве Российской Федерации проект постановления о расширении ТОР «Бурятия». Это позволит предпринимателям, которые нацелены на развитие бизнеса, получить новые возможности: льготы по налогу на прибыль, на землю и имущество, пониженные страховые взносы во внебюджетные фонды, господдержку в строительстве инфраструктуры, субсидирование кредитной процентной ставки и административные преференции, – доложил директор управляющей компании ТОР «Бурятия» Тимур Будаев.



Согласно постановлению, в границы ТОР включены девять земельных участков в Прибайкальском, Бичурском, Окинском районах и городе Улан-Удэ общей площадью 80,3 га. Документом предусмотрена реализация шести проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей в значимых отраслях региона – промышленности, добыче полезных ископаемых, туризме и здравоохранении и создание порядка 440 рабочих мест. Данные инвестиционные проекты соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития региона и находятся на активной стадии проработки.



Так, ООО «Дальневосточная жестяная компания» намерена наладить производство жестяной банки для упаковки консервной продукции. По информации потенциального инвестора, этот проект стоимостью 155 млн рублей направлен на производство жестяной тары для крупнейшего предприятия Бурятии – ООО «Бурятмяспром». Планируется создание до 20 рабочих мест.



Развитием курорта «Горячинск» планирует заняться компания «Курорты Бурятии». Проектом предусмотрено строительство лечебно-восстановительного корпуса, оранжереи, грязелечебницы со SPA-центром и бассейна.



Бурятский фанерный завод «Ольхон» нацелен на организацию производства деревянных плит и панелей из отходов собственного производства и готов инвестировать 51 млн рублей и создать 50 рабочих мест. В настоящее время завод является единственным производителем фанеры в Бурятии. В 2023 году потенциальный инвестор намерен ввести объект в эксплуатацию, а автоматизация производства, как уверяет руководство компании, будет проходить с сохранением рабочих мест.



Также на получение статуса резидента ТОР претендует ООО «Бурятский клинический госпиталь». В рамках проекта планируется расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных технологий и открытие в Улан-Удэ онкологического отделения. Объём инвестиций превысит 600 млн рублей, будет создано около 120 рабочих мест.



ООО «Байкалпромгаз» планирует организовать крупнейшее на Дальнем Востоке производство промышленных газов и медицинского кислорода, что особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии. Объём инвестиций составит 750 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест.



Также участники заседания рассмотрели проекты новых претендентов на вхождение в ТОР «Бурятия».



К примеру, компания «Фортуна Трейд» рассматривает возможность вложения более 340 млн рублей в строительство аквапарка в городе Улан-Удэ с бассейнами, водными горками, сауной и спа-процедурами. Около 70 горожан смогут получить здесь рабочие места. Количество посещений будет составлять ориентировочно не менее 100 тыс. человек ежегодно.



Компания «ЛПК Восток» готова приступить к изготовлению пиломатериалов для малоэтажного строительства, запустив деревоперерабатывающее производство мощностью 84 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Потенциальный инвестор уже вложил порядка 50 млн рублей собственных средств, на которые были приобретены база, гараж, склад, часть техники, и начаты проектные работы. В результате реализации проекта будет дополнительно вложено 174 млн рублей и создано около 130 рабочих мест.



Ещё один претендент на вхождение в ТОР – АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» – отмечает, что статус резидента позволит увеличить мощности предприятия в полтора раза, создав дополнительно до 120 рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают 340 человек. Действующее свиноводческое подразделение замкнутого цикла рассчитано на содержание 78 тыс голов свиней датской породы. Производственная мощность предприятия – ежегодно около 9 тыс. тонн мяса в живом весе.



- Несмотря на отрицательное воздействие на инвестиционную активность пандемии коронавируса, поступление заявок от потенциальных инвесторов на реализацию в регионе новых проектов не прекращается. Мы заинтересованы в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку резидентам. Это касается и потенциальных инвесторов, которые только планируют приступить к реализации проектов. Ведём активную работу, помогаем предпринимателям в формировании пакета документов и ставим задачи комплексного планирования ТОР «Бурятия», – подчеркнул директор УК ТОР «Бурятия» Тимур Будаев.



О планах привлечения инвестиций в ТОР «Бурятия» на 2020 и 2021 годы рассказал представитель агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Заур Галаев.



- Расширение границ ТОР говорит о востребованности преференциального режима со стороны бизнеса Республики Бурятии. Статус резидентов могут получить ещё шесть компаний с проектами на сумму более 1,5 млрд рублей и планами создать около 440 рабочих мест. Мы же, в свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку для резидентов ТОР и используем индивидуальный подход. Сегодня статус резидента имеют две компании – «ТЛТ Наушки» и «Ноябрьскпродсервис», с проектами по созданию транспортно-логистического терминала на границе с Монголией и строительству птицеводческого комплекса мощностью 30000 тонн в год. Общий объём инвестиций превысит 5,5 млрд рублей, запуск предприятий позволит трудоустроить 870 местных жителей, – отметил генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин.



Представители действующих резидентов – компаний «Ноябрьскпродсервис» и «ТЛТ-Наушки» - рассказали о том, как идет реализация проектов.



В рамках наблюдательного совета ТОР «Бурятия» также были презентованы два инвестиционных проекта, инициаторами которых является московская компания «Фрезарт» с проектом создания производства сверхтвёрдых материалов – искусственных алмазов, оборудования и инструментов на их основе и ООО «Битривер РУС» из города Братска с проектом строительства дата-центра. Потенциальные инвесторы выразили желание получить статус резидента ТОР «Бурятия» в целях реализации своих инвестиционных проектов с использованием преференциальных режимов ТОР. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока.

