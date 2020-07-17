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В Улан-Удэ за 52 млн отремонтируют дорогу возле площади Советов

В Улан-Удэ за 52 млн отремонтируют дорогу возле площади Советов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
С 18 по 29 июля будет закрыт участок автодороги по ул. Сухэ-Батора

В центре Улан-Удэ на участке от улицы Ленина до улицы Смолина, протяжённостью 0,4 км, будут вестись дорожно-ремонтные работы. Дорожники полностью заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Общая стоимость работ составит более 52 млн рублей.

Из-за ремонта с 18 по 29 июля будет закрыт данный участок автодороги по ул. Сухэ-Батора.

Будут временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 2, 4, 11, 15, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 31К, 33, 46, 55, 77, 80, 82, 97, 97К.

В направлении Железнодорожного района автобусы маршрутов № 4, 23, 55, 31 будут следовать по ул. Борсоева. Остановка «Виадук» для этих маршрутов будет временно организована в районе дома № 25 по улице Борсоева.

В направлении Октябрьского района автобусы маршрутов:

- № 11, 31К будут следовать по ул. Борсоева с посадкой-высадкой пассажиров в районе дома № 25, через пл. Советов, ул. Ленина, далее – по утвержденной схеме;

- № 19, 46 - по ул. Смолина (БГУ), ул. Советской, ул. Свободы, ул. Каландаришвили, ул. Советской (гостиница «Баргузин»), ул. Ленина, ул. Почтамтской, далее – по утвержденной схеме;

- № 2, 15, 17, 33, 77, 80, 82 - по ул. Смолина (БГУ), ул. Советской, далее – по утвержденной схеме.

В направлении Железнодорожного и Октябрьского районов автобусы маршрутов № 29, 30, 97, 97К будут следовать по ул. Советской (гостиница «Баргузин»), ул. Ленина, ул. Ербанова, далее – по утвержденной схеме.

В направлении Советского района автобусы маршрутов:

- № 4, 23, 55, 31 будут следовать по ул. Ербанова, ул. Ленина, ул. Советской (гостиница «Баргузин»), ул. Смолина (БГУ), далее – по утвержденной схеме;
- № 19, 46 - по ул. Почтамтской, ул. Ленина, ул. Борсоева, далее – по утвержденной схеме;
- № 2, 11, 15, 17, 31К 33, 77, 80, 82 - по ул. Смолина (БГУ), далее – по утвержденной схеме.

Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее отремонтировали ещё один участок дороги возле площади Советов
дорожный ремонт
 
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