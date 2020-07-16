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Правительство преобразует ТОР в Бурятии и Забайкалье

Правительство преобразует ТОР в Бурятии и Забайкалье
Экономика,  Фото:pixabay.com
Резиденты ТОР «Селенгинск» и «Краснокаменск» получат дальневосточные преференции

Бурятскую и забайкальскую территории опережающего развития «Селенгинск» и «Краснокаменск», созданные на основе моногородов, предлагается преобразовать в ТОР с дальневосточными преференциями.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева подготовило проекты постановлений правительства РФ. Принятие документов позволит будущим инвесторам этих ТОР получать преференции, установленные для дальневосточных территорий.

Условия инвестирования в дальневосточных ТОР заметно отличаются от ТОР, созданных в моногородах. Резидентам дальневосточных ТОР доступно применение дополнительно таких преференций как строительство инфраструктуры за счёт бюджетных средств или возмещение понесённых затрат резидента на её строительство, возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирование процентных ставок по полученным кредитам и т.д. Срок существования дальневосточных ТОР составляет 70 лет с возможностью продления, тогда как ТОР, созданные в моногородах, могут существовать 10 лет.

Также резиденты дальневосточных ТОР имеют возможность воспользоваться поддержкой институтов развития Дальнего Востока – корпорации развития Дальнего Востока, агентства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта и агентства по развитию человеческого капитала.

Резиденты ТОР «Краснокаменск», созданной 16 июля 2016 года на территории города Краснокаменска в Забайкальском крае, и ТОР «Селенгинск», созданной 29 июля 2019 года на территории муниципального образования «Кабанский район» Бурятии, сохранят полученный ранее статус резидентов территорий опережающего развития, созданных на основе моногородов, и смогут пользоваться всеми льготами до окончания действия соглашения об осуществлении деятельности. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития России.
территории опережающего развития Бурятия Забайкальский край ДФО
 
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