По ночам закрывают перекрёсток улиц Добролюбова и Гагарина
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По улице Гагарина от ул. Добролюбова до ул. Юного Коммунара в Улан-Удэ проходит ночной ремонт трамвайных путей. Из-за на три ночи будет закрыт перекрёсток улиц Добролюбова и Гагарина
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- Перекрёсток будет закрыт для движения автомобильного транспорта 15 июля, с 23:00 до 06:00 16 июля, а также с 23:00 16 июля до 06:00 17 июля. Объезд в это время будет осуществляться по улицам Революции 1905 года и Пушкина, - пояснили в МУП «Управление трамвая».
В рамках второго этапа ремонта трамвайных путей по улице Гагарина заменят 785 метров рельсо-шпальной решетки, произведут алюминотермитную сварку стыков рельсов. После этого, дорожники начнут ремонт проезжей части.
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На на первом этапе по ул. Гагарина отремонтирован участок путей, протяжённостью 484 метра, от пр. 50-летия Октября до ул. Пестеля, а также уложен новый асфальт на проезжей части.
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Общая стоимость ремонта трамвайных путей по улице Гагарина составит более 52 миллионов рублей. Средства выделены в рамках единой дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Улан-Удэ проводили ночной ремонт трамвайных путей по проспекту 50 лет Октября.
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В Улан-Удэ проводят очередной ночной ремонт трамвайных путей
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