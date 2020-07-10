В Бурятии ремонтируют дорогу на Заганском перевале

В этом году началось строительство моста через реку Дабатуйка



Ремонтные работы на Заганском перевале в Бичурском районе Бурятии ведутся с 2017 года. В сентябре 2019-го был сдан в эксплуатацию первый пятикилометровой участок дороги. Стоимость проекта составила 128 млн. руб. Участок дороги стал асфальтовым и широким, сообщает группа «Бичура-инфо».



В конце 2019 года дорожники приступили к продолжению ремонта дороги - с 9 по 19 км. Было поднято и расширено дорожное полотно, установлено более 20 труб для отвода воды, уложен первый слой асфальтобетона.



Предстоит обустройство кюветов, дорожных ограждений и укладка второго слоя асфальтобетона



В 2020 году началось строительство моста через реку Дабатуйка на 28 километре.



Сейчас идут работы по отсыпке насыпи и спрямлению дороги.



Подготовлены проектно-сметная документация на капитальный ремонт третьего участка 10 км. Торги планируются провести до конца 2020 года.

