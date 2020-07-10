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В Бурятии ремонтируют дорогу на Заганском перевале

В Бурятии ремонтируют дорогу на Заганском перевале
Экономика,  Фото:pixabay.com
В этом году началось строительство моста через реку Дабатуйка

Ремонтные работы на Заганском перевале в Бичурском районе Бурятии ведутся с 2017 года. В сентябре 2019-го был сдан в эксплуатацию первый пятикилометровой участок дороги. Стоимость проекта составила 128 млн. руб. Участок дороги стал асфальтовым и широким, сообщает группа «Бичура-инфо».

В конце 2019 года дорожники приступили к продолжению ремонта дороги - с 9 по 19 км. Было поднято и расширено дорожное полотно, установлено более 20 труб для отвода воды, уложен первый слой асфальтобетона.

Предстоит обустройство кюветов, дорожных ограждений и укладка второго слоя асфальтобетона

В 2020 году началось строительство моста через реку Дабатуйка на 28 километре.

Сейчас идут работы по отсыпке насыпи и спрямлению дороги.

Подготовлены проектно-сметная документация на капитальный ремонт третьего участка 10 км. Торги планируются провести до конца 2020 года.
дорожный ремонт
 
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