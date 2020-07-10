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Иркутский цирк отремонтируют за миллиард рублей

Иркутский цирк отремонтируют за миллиард рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Реконструкция должна завершиться к 2024 году

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановления о финансировании проектирования и реконструкции четырёх государственных цирков, в том числе Иркутского. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

В пояснительных записках к документу указывается, что предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции Иркутского цирка составит 1 млрд. 152 млн. 980 тыс. рублей (на проектирование – 64,5 млн. рублей).

- Мы плотно поработали с профильными структурами и в минкультуры, и в правительстве, удалось доказать важность финансирования наших филиалов с тем, чтобы они обрели современный облик, – отметил глава Росгосцирка Владимир Шемякин. – Огромная благодарность всем, кто сумел грамотно обосновать эти решения, кто оказал содействие в продвижении этих проектов. Это наша общая победа.

Государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком является Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, а главным распорядителем бюджетных средств – министерство культуры РФ.

Реконструкцию цирков планируется завершить в 2024 году.
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