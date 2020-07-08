Больше всего зерновых культур засеяно в Муршибирском районе
В Бурятии завершается посевная кампания. Зерновых уже засеяно 61 тысяча гектаров, посев кормовых ещё продолжается, по плану более 40 тысяч, сообщили в пресс-службе минсельхоза Бурятии.
Рейтинг возглавил Мухоршибирский район, там под зерновые отведено свыше 18 тысяч гектаров земли. На втором месте бичурские хлеборобы с показателем 15 тысяч гектаров. Тройку замыкает Тарбагатайский район, где под пшеницу и другие зерновые культуры отведено свыше 11 тысяч гектаров.
План по овощам и картофелю перевыполнен. «Второй хлеб» в республике посажен на площади почти 10 с половиной тысяч гектаров, а морковь, капуста, свёкла и другие овощные культуры занимают свыше 1600 гектаров.
Посевная проходила при благоприятных погодных условиях. В мае-июне на большей части территории прошли продуктивные осадки, в некоторых районах наблюдалась засуха. Министерство сельского хозяйства и продовольствия в связи с рисками стабилизирует ситуацию субсидированием агрострахования. Ставка возмещения составляет 95 %.
Посевная кампания подходит к концу в Бурятии
Экономика, Фото:
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