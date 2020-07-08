Улан-Удэнский авиазавод передал два вертолёта «Русским вертолётным системам»

Современная техника способна выполнять самые различные задачи заказчика
Улан-Удэнский авиационный завод в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) поставил партию из двух вертолётов Ми-8АМТ. Транспортные машины будут использоваться АО «Русские вертолётные системы», сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.
В 2019-2020 годах Улан-Удэнский авиационный завод выполнил два договора с ГТЛК, предусматривающих поставку 23 вертолётов Ми-8АМТ. Большая часть вертолётов была передана заказчикам досрочно.
Компания «Русские вертолётные системы» в течение двух последних лет получила пять вертолётов Ми-8АМТ. Эта поставка пополнила парк компании ещё двумя машинами.
- Для безопасности работы в сложной эпидемиологической обстановке сотрудники компании выполнили все рекомендации Роспотребнадзора и наряду с работниками предприятия соблюдали необходимые санитарные меры. Вертолеты отправлены к месту службы, - отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. – Современная техника способна выполнять самые различные задачи заказчика, и мы рады, что, уже оценив ее возможности на практике, они приобретают все новые машины.
Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте, оснащён двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надёжную навигацию на вертолёте обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Возможности вертолёта обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Расширить сферу применения вертолётов помогает бортовая стрела с лебедкой СЛГ-300 и дополнительные топливные баки.
Вертолеты типа Ми-8/171 – самые массовые вертолёты российского производства. Они обладают хорошей дальностью полёта, надёжны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и обслуживании, могут применяться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолёты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.
Улан-Удэнский авиазавод передал два вертолёта «Русским вертолётным системам»
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