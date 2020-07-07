Больше всего беременных оказалось в Чечне
Иркутская область вошла в число регионов, где было меньше всего беременных в 2019 году. Также в хвосте рейтинга Курская и Тюменская область. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на минздрав России.
Лидирующее место у Чеченской Республики, где число зарегистрированных беременных на 100 тысяч населения в прошлом году составляло 20 121,4. Ещё два региона с наибольшим числом беременных в 2019 году — Алтайский край (17 932,1) и Республика Карелия (15 441,7).
Всего по стране в 2019 году было зарегистрировано 3 123 156 беременных женщин. Это почти на 127 тыс. меньше, чем годом ранее, уточняют «Известия».
Иркутская область в числе регионов с наименьшим числом беременных в 2019 году
Экономика, Фото:
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