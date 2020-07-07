Иркутская область в числе регионов с наименьшим числом беременных в 2019 году

Больше всего беременных оказалось в Чечне



Иркутская область вошла в число регионов, где было меньше всего беременных в 2019 году. Также в хвосте рейтинга Курская и Тюменская область. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на минздрав России.



Лидирующее место у Чеченской Республики, где число зарегистрированных беременных на 100 тысяч населения в прошлом году составляло 20 121,4. Ещё два региона с наибольшим числом беременных в 2019 году — Алтайский край (17 932,1) и Республика Карелия (15 441,7).



Всего по стране в 2019 году было зарегистрировано 3 123 156 беременных женщин. Это почти на 127 тыс. меньше, чем годом ранее, уточняют «Известия».





