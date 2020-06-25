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В Улан-Удэ идёт масштабная реконструкция музыкально-гуманитарного лицея

В Улан-Удэ идёт масштабная реконструкция музыкально-гуманитарного лицея
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На реконструкцию выделили 200 млн рублей

Сегодня, 25 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрели ход реконструкции музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.

- У нас появились дополнительные возможности, дополнительные ресурсы, нас поддерживают. Видите, делается многое, нам постоянно оказывают поддержку. Хотелось бы, чтобы такой уровень поддержки сохранился. Всё-таки у нас ещё много что нужно сделать, - отметил Алексей Цыденов.

Лицей сегодня расположен в двух зданиях по ул. Комсомольской, д. 28а и д.29.

Один из корпусов по Комсомольской, 28а, сданный в 1988 году, ждёт частичная реконструкция. Здесь строители полностью демонтировали старую крышу и планируют установить новую.

Сейчас рабочие приступают к ремонту фасада здания. После проведения всех работ корпус будет соответствовать противопожарным и сейсмическим требованиям.

Масштабная реконструкция пройдёт в корпусе по Комсомольской, 29, который построен в 1933 году и передан лицею в 2002 году. Здание ветхое, в нём не было спортивного зала, мастерских для уроков технологии и т.д. К тому же с 2013 года корпус по результатам инженерно-технического обследования признан не соответствующим требованиям.

В 2019 году старое здание снесли. Сейчас разработан котлован под блоки 2,3, а также проведены работы по выносу наружных сетей водоснабжения, канализации, тепловых сетей и сети связи. Забетонированы фундаментная плита, стены и колонны подвала, утеплены стены подвала, произведена обратная засыпка. Строители приступили к кладке кирпичных стен первого этажа, железобетонных колонн и диафрагм первого этажа.

- Здесь стояло двухэтажное здание, которое разобрали вручную, и на этом месте появятся в четыре раза больше площадей, чем было. Здесь могут получать дополнительное образование до 1000 учеников. В этом же районе строится школа №40. Таким образом, жители Железнодорожного района получают сразу два замечательных образовательных учреждения, - отметил Игорь Шутенков.

Музыкально-гуманитарный лицей - это школа полного дня, объединяющая общее и дополнительное образование. В нём обучаются более 1000 человек от 7 до 17 лет. После реконструкции в лицее будут созданы современные условия для получения полноценного образования детей. В новом здании будут располагаться художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии, оборудование которых будет соответствовать самым современным требованиям.

На реконструкцию лицея из средств единой дальневосточной субсидии направлено около 200 млн рублей. Подрядчиком является ООО «Ремстрой». Работы планируют завершить к концу 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
реконструкция лицей
 
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