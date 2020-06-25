В Улан-Удэ идёт масштабная реконструкция музыкально-гуманитарного лицея

На реконструкцию выделили 200 млн рублей



Сегодня, 25 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрели ход реконструкции музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.

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- У нас появились дополнительные возможности, дополнительные ресурсы, нас поддерживают. Видите, делается многое, нам постоянно оказывают поддержку. Хотелось бы, чтобы такой уровень поддержки сохранился. Всё-таки у нас ещё много что нужно сделать, - отметил Алексей Цыденов.

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Лицей сегодня расположен в двух зданиях по ул. Комсомольской, д. 28а и д.29.



Один из корпусов по Комсомольской, 28а, сданный в 1988 году, ждёт частичная реконструкция. Здесь строители полностью демонтировали старую крышу и планируют установить новую.

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Сейчас рабочие приступают к ремонту фасада здания. После проведения всех работ корпус будет соответствовать противопожарным и сейсмическим требованиям.



Масштабная реконструкция пройдёт в корпусе по Комсомольской, 29, который построен в 1933 году и передан лицею в 2002 году. Здание ветхое, в нём не было спортивного зала, мастерских для уроков технологии и т.д. К тому же с 2013 года корпус по результатам инженерно-технического обследования признан не соответствующим требованиям.

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В 2019 году старое здание снесли. Сейчас разработан котлован под блоки 2,3, а также проведены работы по выносу наружных сетей водоснабжения, канализации, тепловых сетей и сети связи. Забетонированы фундаментная плита, стены и колонны подвала, утеплены стены подвала, произведена обратная засыпка. Строители приступили к кладке кирпичных стен первого этажа, железобетонных колонн и диафрагм первого этажа.

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- Здесь стояло двухэтажное здание, которое разобрали вручную, и на этом месте появятся в четыре раза больше площадей, чем было. Здесь могут получать дополнительное образование до 1000 учеников. В этом же районе строится школа №40. Таким образом, жители Железнодорожного района получают сразу два замечательных образовательных учреждения, - отметил Игорь Шутенков.

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Музыкально-гуманитарный лицей - это школа полного дня, объединяющая общее и дополнительное образование. В нём обучаются более 1000 человек от 7 до 17 лет. После реконструкции в лицее будут созданы современные условия для получения полноценного образования детей. В новом здании будут располагаться художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии, оборудование которых будет соответствовать самым современным требованиям.

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На реконструкцию лицея из средств единой дальневосточной субсидии направлено около 200 млн рублей. Подрядчиком является ООО «Ремстрой». Работы планируют завершить к концу 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

