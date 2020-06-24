В Улан-Удэ построят региональный центр единоборств ⠀









В 103 микрорайоне Улан-Удэ построят региональный центр единоборств, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Комплекс будет состоять из трёх спортивных объектов: собственно сам центр единоборств, большой стадион с беговыми дорожками, с футбольным полем с искусственным покрытием, а также культурно-оздоровительный комплекс. По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, все три сооружения будут построены в одной цветовой гамме, чтобы это выглядело как единый объект.В первую очередь построят центр спортивных единоборств общей площадью более 9 тысяч м2. Он объединит четыре зала: восточных единоборств, бокса, борьбы, универсальный зал. Стоимость строительства более 300 млн рублей.Строительство центра за счёт средств единой дальневосточной субсидии начнётся в этом году, торги на подрядные работы уже объявлены. Центр единоборств должен быть сдан в декабре 2021 года. В следующем году же, по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, начнётся строительство стадиона.Региональный центр единоборств предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований местного и межрегионального уровня по дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбе, боксу, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, фитнесу, аэробике, бодибилдингу.Новый объект частично разгрузит Физкультурно-спортивный комплекс, потому что там проводить республиканские мероприятия со зрителями 100-200 человек нецелесообразно. В новом центре как раз будут предусмотрены сидячие места на 400 человек.В перспективе почти 30 тысяч жителей микрорайона получат полноценный физкультурно-спортивный комплекс.