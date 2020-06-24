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В Улан-Удэ построят региональный центр единоборств ⠀

В Улан-Удэ построят региональный центр единоборств ⠀
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Рядом с новым центром единоборств возведут большой стадион

В 103 микрорайоне Улан-Удэ построят региональный центр единоборств, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Комплекс будет состоять из трёх спортивных объектов: собственно сам центр единоборств, большой стадион с беговыми дорожками, с футбольным полем с искусственным покрытием, а также культурно-оздоровительный комплекс. По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, все три сооружения будут построены в одной цветовой гамме, чтобы это выглядело как единый объект. 

В первую очередь построят центр спортивных единоборств общей площадью более 9 тысяч м2. Он объединит четыре зала: восточных единоборств, бокса, борьбы, универсальный зал. Стоимость строительства более 300 млн рублей.

Строительство центра за счёт средств единой дальневосточной субсидии начнётся в этом году, торги на подрядные работы уже объявлены. Центр единоборств должен быть сдан в декабре 2021 года. В следующем году же, по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, начнётся строительство стадиона. 



Региональный центр единоборств предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований местного и межрегионального уровня по дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбе, боксу, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, фитнесу, аэробике, бодибилдингу.

Новый объект частично разгрузит Физкультурно-спортивный комплекс, потому что там проводить республиканские мероприятия со зрителями 100-200 человек нецелесообразно. В новом центре как раз будут предусмотрены сидячие места на 400 человек.

В перспективе почти 30 тысяч жителей микрорайона получат полноценный физкультурно-спортивный комплекс.




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