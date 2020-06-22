На трассе «Байкал» в Бурятии реконструируют мост

Также мост отремонтируют в Иркутской области



В этом году приступят к реконструкции двух мостов на трассе Р-258 «Байкал». Речь идёт о мостах через реку Малая Похабиха на 108-м км в Иркутской области и через реку Переемная на км 225-м км в Бурятии.



Объекты имеют важнейшее социальное значение: мосты расположены на трассе, по которой осуществляется автомобильное сообщение между центральной частью России и Дальним Востоком. Мост через Малую Похабиху соединяет между собой районы города Слюдянка, поэтому для удобства и безопасности пешеходов мост и подходы к нему с обеих сторон дороги обустроят тротуарами и электроосвещением.



Конструкции мостов переустроят под современные нагрузки. В настоящее время габариты сооружений не соответствуют требованиям, предъявляемым к федеральным трассам. В рамках реконструкции предусмотрено расширение проезжей части до 11,5 м и увеличение грузоподъемности до 11,5 тн на ось, после чего ограничения для движения грузового транспорта на данном участке дороги будут полностью сняты.



На мосту через реку Переемная на км 225-м специалисты выполнят устройство около километра линий электроосвещения с установкой энергосберегающих ламп.



Поскольку мосты расположены в непосредственной близости к озеру Байкал, мостостроители уделяют пристальное внимание сохранению уникальной экологии Байкальской природной территории, поэтому на объектах устроят локальные очистные сооружения. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку.



Мост через р. Малая Похабиха сдадут в эксплуатацию в 2021 году, а через р. Переемная - в 2023-м, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».





