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В Бурятии стали меньше строить

В Бурятии стали меньше строить
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Более половины построенного жилья приходится на Улан-Удэ

В январе–мае 2020 года в Бурятии ввели в эксплуатацию 562 жилых дома (943 квартиры). Общая их площадь – 66,4 тысяч кв. метра, сообщает Бурятстат. В статистику входят в том числе жилые дома, построенные в садоводствах.

- Без учёта жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, ввод жилья составил 57,8 тыс. кв. метров общей площади. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 15%, - уточнили в Бурятстате.

Население за счёт собственных и заёмных средств построило частных домов на 48,2 тыс. кв. метра. Это составило 72,6 % общего объёма введённого в республике жилья.

Более половины (56,5 %) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 7,6 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Заиграевский район – 4,8 %, Кабанский – 4,7 %, Баргузинский район – 2,9 %.


строительство
 
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