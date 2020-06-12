Жители Бурятии сами решат, на что потратить 300 миллионов рублей

Каждый житель Бурятии, инициативная группа или органы территориальных общественных самоуправлений до 16 июня на сайте народныйбюджет03.рф может внести свою инициативу: что нужно сделать в их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет».



Выбор между предложенными инфраструктурными объектами можно будет сделать одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России. Инициативу выделить бюджет, который будет распределяться народным голосованием, выдвинул президент России в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению. Позже Госдума приняла соответствующий федеральный закон. Бурятия на реализацию проекта по поручению Владимира Путина получила 300 млн рублей.



- Нужно повышать роль так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан. Сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%, - подчеркнул Владимир Путин.



Проект позволит населению самому определить степень приоритетности проблем местного значения.



- Распределять средства из федерального бюджета мы будем методом народного голосования. Деньги уже пришли в республику, в районах и поселениях должны выбрать те объекты, которые в первую очередь требуют финансирования. Где-то это будут небольшие объекты – в зависимости от численности населенного пункта. Но, в любом случае, это будет решение людей. Отмечу, что для республики это не первый опыт, ведь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» у нас уже проходило народное голосование и те объекты уже построены, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Внести своё предложение с 12 по 16 июня необходимо на сайте проекта народныйбюджет03.рф. Например, это может быть установка детской или спортивной площадки, уличного освещения, приведение в порядок парка, озеленение сквера или другого объекта благоустройства, ликвидация несанкционированной свалки, организация раздельного сбора мусора и т.п.



До 22 июня 2020 года эти предложения будут обработаны. Наиболее часто упоминаемые из них будут включены в список для общенародного голосования. С 25 июня по 1 июля жители смогут выбрать объекты благоустройства из данного перечня на своих избирательных участках по месту жительства или на дому. Чтобы проголосовать у себя дома, нужно сообщить об этом желании по телефону 381112, и к вам приедут члены счётной комиссии в согласованное с вами время. Голосование проводится строго при предъявлении паспорта.



Для граждан, кто придёт на свой избирательный участок 1 июля, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов. Если же вы придёте на избирательный участок раньше, то голосование за реализацию объектов, мероприятий по благоустройству будет проходить с 25 по 29 июня - с 15:00 до 20:00 часов, а 30 июня - с 15:00 до 18:00 часов.



Для реализации выбранных проектов необходимо, чтобы участие в общественном голосовании приняли не менее половины жителей вашего населённого пункта. Проект-победитель, который получит финансовую поддержку, определяется простым большинством голосов.



При этом все выбранные жителями проекты будут реализованы в течение этого года.











Жители Бурятии сами решат, какие народные инициативы будут реализованы на 300 млн рублей в их населённых пунктах, сообщает пресс-служба правительства республики.