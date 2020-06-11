В Бурятии отремонтируют участок трассы Р-258 «Байкал»

Участок трассы приведут в нормативное состояние к декабрю этого года



Вблизи села Клюевка Кабанского района Бурятии федеральные дорожники приступают к работам по капитальному ремонту. Участок с 265 по 266 км Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита приведут в нормативное состояние к декабрю этого года.



В рамках капремонта предусмотрено устройство земляного полотна, нижнего и верхнего слоев покрытия дороги, укрепление обочин. Дорожное покрытие выполнят из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также в ходе работ планируется замена водопропускной трубы и обустройство системы водоотвода с проезжей части.



- В целях обеспечения безопасности дорожного движения объект оснастят металлическим барьерным ограждением, дорожными знаками и сигнальными столбиками, нанесут горизонтальную дорожную разметку, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



На участке производства строительно-монтажных работ планируется ограничение максимально допустимой скорости до 40 км/ч.

