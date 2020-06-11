В Улан-Удэ повышается тариф на воду

Пока минстрой России обсуждает отказ от повышения тарифов, «Водоканал» предупредил об увеличении платы



МУП «Водоканал» в Улан-Удэ сообщил сегодня о повышении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с 1 июня 2020 года.



Со второго полугодия 2020 года услуги МУП «Водоканал» будут составлять (с НДС):



— холодное водоснабжение – 22,56 руб. за 1 куб. м.,

— водоотведение – 28,97 руб. за 1 куб. м.

— подвоз воды — 261,10 руб. за 1 куб. м.



- В связи с повышением тарифов просим срочно передать показания индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения с 23 по 30 июня 2020 года, - говорится в сообщении МУП «Водоканал».



Повышение тарифов происходит ежегодно с 1 июля. Накануне стало известно, что власти России задумались об отказе от увеличения тарифов этим летом.



- Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения, - цитирует главу минстроя России Владимира Якушева «Интерфакс».



Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьёзное недофинансирование. Ранее сфера ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.



