Пока минстрой России обсуждает отказ от повышения тарифов, «Водоканал» предупредил об увеличении платы
МУП «Водоканал» в Улан-Удэ сообщил сегодня о повышении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с 1 июня 2020 года.
Со второго полугодия 2020 года услуги МУП «Водоканал» будут составлять (с НДС):
— холодное водоснабжение – 22,56 руб. за 1 куб. м.,
— водоотведение – 28,97 руб. за 1 куб. м.
— подвоз воды — 261,10 руб. за 1 куб. м.
- В связи с повышением тарифов просим срочно передать показания индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения с 23 по 30 июня 2020 года, - говорится в сообщении МУП «Водоканал».
Повышение тарифов происходит ежегодно с 1 июля. Накануне стало известно, что власти России задумались об отказе от увеличения тарифов этим летом.
- Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения, - цитирует главу минстроя России Владимира Якушева «Интерфакс».
Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьёзное недофинансирование. Ранее сфера ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
В Улан-Удэ повышается тариф на воду
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