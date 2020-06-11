Капитальный ремонт здания не проводился с 50-х годов
Завершается капитальный ремонт в селе Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии. Село образовано в 1932 году, здесь проживают более 500 человек, в основном русские и эвенки. Основной род занятий эвенков – это добыча нерпы и рыбы, а также разведение лошадей.
Здание дома культуры построено в 1950 году. Ранее здесь находилась пекарня, затем продовольственный магазин. В 1998 году здание переоборудовали под дом культуры. Тем не менее, капитальный ремонт в здании не проводился с 50-х годов прошлого столетия. Площадь здания 225 квадратных метров, кроме зрительного зала и методических кабинетов, здесь расположена и библиотека.
Общая стоимость ремонта составила 3,2 млн рублей. средства выделены из федерального бюджета. В здании ветхие помещения, отсутствуют условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, устаревшее оборудование. После ремонта в здании появятся зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные залы и библиотечное пространство.
При доме культуры работают 14 творческих кружков, которые посещают более 100 человек. Это театр эстрадных миниатюр, вокальная группа «Сударушка», вокальная детская группа «Звёздочки», кукольный театр, вокальное направление. Для взрослых здесь также можно найти клубы по интересам: клуб выходного дня, теннис, ТОСы, клуб «На огонёк», «Затейник», «Весёлая горница», «Добрые встречи», «Молодая семья», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
В эвенкийском селе в Бурятии ремонтируют сельский дом культуры
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