Было возбуждено более 97 тысяч административных дел
За пять месяца Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД по Бурятии возбудил более 97 тысяч административных дел в области дорожного движения на сумму 74 млн. рублей. Основная масса нарушений ПДД – более 93 тысяч - зарегистрирована стационарными комплексами автоматической фиксации.
В Улан-Удэ зафиксировано 69,2 тысячи нарушений: 47 тысяч - превышение скоростного режима; 16,5 тысяч - нарушение правил проезда перекрёстков; 4,5 тысячи - непредоставление преимущества пешеходам.
Мобильный комплекс, фиксирующий нарушение правил парковки, выявил более тысячи нарушений. Всего на автодорогах Улан-Удэ установлены 82 камеры.
Также с помощью автоматизированных комплексов сотрудники ГИБДД проверяют водителей, лишённые автомобильных прав. За пять месяцев 56 нарушителей привлечены к административной ответственности за «Управление транспортным средством, будучи лишённым соответствующего права управления», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии расстреляли практически все комплексы фото-видеофиксациинарушений, установленные на федеральной трассе А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.
В Бурятии комплексы фотофиксации «собрали» 74 млн рублей
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