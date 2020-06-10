 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

В Бурятии комплексы фотофиксации «собрали» 74 млн рублей

В Бурятии комплексы фотофиксации «собрали» 74 млн рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Было возбуждено более 97 тысяч административных дел

За пять месяца Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД по Бурятии возбудил более 97 тысяч административных дел в области дорожного движения на сумму 74 млн. рублей. Основная масса нарушений ПДД – более 93 тысяч - зарегистрирована стационарными комплексами автоматической фиксации.

В Улан-Удэ зафиксировано 69,2 тысячи нарушений: 47 тысяч - превышение скоростного режима; 16,5 тысяч - нарушение правил проезда перекрёстков; 4,5 тысячи - непредоставление преимущества пешеходам.

Мобильный комплекс, фиксирующий нарушение правил парковки, выявил более тысячи нарушений. Всего на автодорогах Улан-Удэ установлены 82 камеры.

Также с помощью автоматизированных комплексов сотрудники ГИБДД проверяют водителей, лишённые автомобильных прав. За пять месяцев 56 нарушителей привлечены к административной ответственности за «Управление транспортным средством, будучи лишённым соответствующего права управления», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии расстреляли практически все комплексы фото-видеофиксациинарушений, установленные на федеральной трассе А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.
штраф камеры фиксации
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии комплексы фотофиксации «собрали» 74 млн рублей
В Бурятии комплексы фотофиксации «собрали» 74 млн рублей
Экономика, 10.06.2020
Было возбуждено более 97 тысяч административных дел
На Байкал запустят чартерные рейсы
На Байкал запустят чартерные рейсы
Экономика, 10.06.2020
Стоимость недельных туров в Бурятию будет начинаться от 30 тысяч
На улице Жердева в Улан-Удэ укладывают асфальт
На улице Жердева в Улан-Удэ укладывают асфальт
Экономика, 09.06.2020
К этой дороге установлены особые дорожные требования
Власти Улан-Удэ закупили флаги на 232 тысячи рублей
Власти Улан-Удэ закупили флаги на 232 тысячи рублей
Экономика, 08.06.2020
Поставщик-победитель снизил цену почти вдвое
«Норильскавиа» получила два улан-удэнских вертолёта Ми-8АМТ
«Норильскавиа» получила два улан-удэнских вертолёта Ми-8АМТ
Экономика, 05.06.2020
На Улан-Удэнском авиационном заводе прошла процедура сдачи приёмки двух многофункциональных вертолётов Ми-8АМТ
В Тарбагатайском районе Бурятии обновят 9 км трассы
В Тарбагатайском районе Бурятии обновят 9 км трассы
Экономика, 05.06.2020
Также будет заасфальтирована территория около памятника участникам войны
Бедняков в Бурятии стало больше на девять тысяч
Бедняков в Бурятии стало больше на девять тысяч
Экономика, 04.06.2020
В Бурятии сообщили и о росте бедности, и о росте средней зарплаты
В Бурятии появится индийский медцентр «Меданта»
В Бурятии появится индийский медцентр «Меданта»
Экономика, 04.06.2020
О крупных бизнес-проектах в Бурятии рассказал генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов
В Улан-Удэ впервые за 30 лет ремонтируют дорогу
В Улан-Удэ впервые за 30 лет ремонтируют дорогу
Экономика, 04.06.2020
На это потратят более трёх миллионов рублей
Аэропорт Улан-Удэ «оживает»
Аэропорт Улан-Удэ «оживает»
Экономика, 04.06.2020
«Всё возвращается на круги своя», - прокомментировал коммерческий директор аэропорта
В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор
В Улан-Удэ для комбината по благоустройству купили кран-манипулятор
Экономика, 04.06.2020
Он используется для перевозки крупногабаритных грузов, строительных конструкций

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Конференции
^